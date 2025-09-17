Esto es lo que costaría Hugo Sánchez HOY si todavía fuera futbolista en México

Hugo Sánchez es por mucho el mejor jugador que ha nacido en México, pues tanto él como Rafael Márquez trascendieron al ser referentes en grandes clubes de Europa, como Real Madrid y Barcelona, respectivamente. El delantero que marcó un más de 500 goles durante su carrera y que, de no haber jugado con la Selección Nacional sería Campeón del Mundo , habría tenido un precio de 40 millones de euros si aún fuera futbolista.

Sánchez, en la actualidad, habría tenido un valor en el mercado de entre 25 y 40 millones de euros, según la Inteligencia Artificial (IA), pues rompería la Liga BBVA MX con sus goles, tal como lo hizo antes de ser fichado por Atlético de Madrid en 1981, después de coronarse campeón en México. ¿Sabías que Hugo pudo jugar en Barcelona?

TVA Hugo Sánchez costaría hoy alrededor de 40 millones en México, pero en Europa la cifra sería de 120 millones

Hugo Sánchez, si aún fuera futbolista, podría haber reventado el mercado mexicano con ese precio, ya que hasta el momento no se ha visto una cifra igual, pues la que podría compararse sería la de Hirving Lozano, quien se fue vendido del PSV al Napoli en 45 millones de euros (978 millones de pesos), aunque la venta fue realizada fuera del país azteca.

¿Cuál hubiera sido el precio de Hugo Sánchez en la actualidad jugando en Europa?

Hugo Sánchez hubiera sido el mexicano con el precio más alto en toda la historia pues, según Chat GPT, el delantero tendría un valor en el mercado entre 100 y 120 millones de euros, costo que en la actualidad se compara con los grandes artilleros del mundo como lo son Julián Álvarez y Harry Kane, por mencionar algunos.

Sánchez podría haber tenido ese precio, ya que en su tiempo con Real Madrid conquistó individualmente una Bota de Oro y ganó en 5 veces de campeonato de goleo en España, de ahí su seudónimo de Pentapichichi. Además de que conquistó 10 títulos y es el séptimo máximo romperredes de los merengues, con 208 anotaciones.

El delantero, de seguir o haber jugado en esta época, también pudo haberse convertido en el máximo goleador de la Selección Mexicana, pues actualmente se disputan más partidos, entre amistosos y oficiales por las Fechas FIFA.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.