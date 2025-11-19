Liga BBVA MX: Todo lo que debes saber del Play-In del Apertura 2025

Empieza la fase final del futbol mexicano con el tan esperado Play-In, y el primer choque promete emociones fuertes. Pachuca recibe a Pumas en un duelo totalmente decisivo: el perdedor queda eliminado y el ganador se jugará su última carta para entrar a la liguilla, donde ya espera el Toluca en cuartos de final.

Pachuca vs. Pumas: duelo de supervivencia

Los Tuzos llegan en un momento complicado y rodeados de incertidumbre. La destitución de Jaime Lozano a pocos días del compromiso dejó al equipo sin estabilidad en un cierre donde todo se juega.

En su lugar apareció Esteban Solari, quien tuvo escaso margen para adaptarse al plantel y generar una idea futbolística sólida. Pachuca arrancó el torneo con gran ritmo, pero sufrió una caída pronunciada en las últimas jornadas. Sin embargo, mantienen una ventaja innegable: juegan en casa y respaldados por su afición.

Del otro lado, Pumas busca salvar un torneo lleno de altibajos. Efraín Juárez no encontró la consistencia deseada y los universitarios terminaron colándose al play-in apenas en la última jornada tras derrotar 3-2 a Cruz Azul.

Con la garra como identidad, los felinos intentarán aferrarse a su ADN competitivo para mantenerse con vida. El gran ausente será Adalberto Carrasquilla, uno de los mejores jugadores del equipo, baja obligada por acumulación de tarjetas amarillas.

Tijuana vs. Juárez: un choque fronterizo

En el Play-In A, Tijuana se medirá a Juárez en un duelo fronterizo que entrega clasificación directa a la liguilla. El vencedor se enfrentará a Tigres en cuartos de final, mientras que el perdedor aún tendrá una última oportunidad ante el ganador del Pachuca vs. Pumas.

Los Xolos tienen varios elementos a favor: su césped artificial, que suele incomodar a los rivales, y el empuje de su afición. Además, parten como los grandes favoritos para llevarse el partido. Uno de los nombres a seguir será Gilberto Mora, aunque el jugador tuvo minutos tras su participación en la reciente fecha FIFA con la selección mexicana.

Juárez, por su parte, quiere reencontrarse con el nivel que mostró al inicio del torneo. Su cierre fue complicado y la derrota frente a Querétaro en la última jornada dejó dudas en su rendimiento. Aun así, los Bravos saben que esta es una oportunidad invaluable para meterse entre los ocho mejores del futbol mexicano.

El Play-In está aquí, y con él, los primeros capítulos del drama rumbo a la liguilla.

