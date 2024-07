¿Baja contra España? Esto dijo Didier Deschamps sobre el estado físico de Mbappé

Este lunes 8 de julio del 2024, Didier Deschamps habló en conferencia de prensa previo al partido de semifinales ante España vs Francia. Juego que se disputa el martes 9 de julio del 2024 en el Estadio Allianz Arena en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.

El entrenador frances inició reconociendo que España es el equipo que mejor ha jugado en la Euro 2024. Además, detalló que es una selección que siempre tiene un buen mediocampo y es un equipo complicado.

“Las selecciones españolas siempre tienen la capacidad de tener un buen centro del campo. Pedri no está, obviamente (por lesión), pero tienen esa capacidad de ayudar a su selección a mantener el control del partido. Les convierte en un equipo complicado. Rodri, especialmente, es un jugador que es el eje de España. Pero son todos en España, todo lo que han estado haciendo desde el principio del torneo. No quiero pasarles la presión, pero ha sido el equipo que mejor ha jugado en esta Eurocopa y esa es la impresión que me ha dado a mí".

El estado de Kylian Mbappé

Además, le preguntaron por el estado de salud de Kylian Mbappé, del cual reveló que puede que no esté al 100% físicamente pues en el último partido tuvo un problema en la espalda, el golpe de su nariz y la máscara que le estorba.

“Queríamos que descansara lo más posible. Nos habría encantado tener un día más para descansar. Hemos hecho todo lo posible para que lo hiciera y estoy convencido de que está mentalmente en buen estado. No tiene nada que ver con el último partido. Tuvo un problema en la espalda, la máscara, el golpe en la nariz... Podría haber sido el final del campeonato pero sigue con nosotros. Se acostumbra a las nuevas condiciones de juego y estoy convencido de que lo va a dar todo con el grupo”.

A pesar de sus molestias, Mbappé será titular en el partido ante España al menos que sufra alguna lesión o molestia considerable que lo deje afuera.

