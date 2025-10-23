León tendría problemas que ya son evidentes para todos en la Liga BBVA MX: ruptura interna

Club León consumó su cuarta derrota al hilo en el Apertura 2025, pese a la llegada de Ignacio Ambriz al banquillo. Los esmeraldas no levantan en el torneo y tal parece que hay una ruptura interna, pues James Rodríguez mostró su molestia con el técnico tras salir de cambio, situación que no ayuda en nada al grupo y que da una pista sobre la posible salida del colombiano al término del torneo .

Corría el minuto 59 cuando el capitán de la Fiera salió de la cancha por Ismael Díaz. Pero lo que llamó la atención fue la actitud de Rodríguez, pues al caminar por el campo lo hizo con la mirada baja y en completo silencio. Además, no cruzó ninguna mirada ni palabras con Ambriz, lo que podría interpretarse como problemas en el seno del grupo. Esto es lo que dijo un compañero de James sobre si se va o se queda .

Club León Oficial James Rodríguez salió molesto de la cancha y ni volteó a ver a Ignacio Ambriz, indicios de un posible vestudor roto

Las palabras de Ignacio Ambriz tras la polémica con James Rodríguez en León

Ignacio Ambriz aseguró que el cambio de James Rodríguez fue completamente por decisión táctica, a fin de tener más versatilidad en el partido que consumó su tercera derrota al hilo desde que tomó por segunda ocasión las riendas del Club León.

TE PUEDE INTERESAR:



“Son movimientos tácticos que tienes que hacer para encontrar otra variante y no se nos dio ni desde el principio. Hoy no hemos jugado como a mí me gusta, tuvimos posición de la pelota, pero muy laterales, por lo que nunca tuvimos esa profundidad que muchas veces necesitamos para haber lastimado al Atlas”, dijo el técnico en la conferencia de prensa después del partido.

Los malos resultados del Club León en el Apertura 2025

León no la pasa nada bien en este Apertura 2025, pues se ubica en el antepenúltimo lugar de la Tabla General de la Liga BBVA MX con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Ante los malos resultados, Eduardo Berizzo presentó su renuncia al término de la jornada 11, por lo que Ignacio Ambriz tomó al equipo en una segunda etapa, pero ni con “Nacho” ha levantado el club.