La joya del América que es una leyenda en la cancha y al mismo tiempo estudia psicología

Existen numerosos casos dentro del futbol donde los deportistas cuentan con una segunda profesión. Ese es el caso de Bruna Vilamala, jugadora de América Femenil, quien en sus tiempos libres aprovecha para estudiar psicología. Resulta que la salud mental es un aspecto que la jugadora española cuida mucho en su día a día. Por otro lado, su compatriota Jenni Hermoso, fue convocada a la selección de España Femenil .

En una entrevista con Mediotiempo, Bruna afirmó que la diferencia entre una buena jugadora y un gran futbolista no solo reside en la calidad técnica de sus piernas, sino que también en la mente de cada una: “La parte mental es muy importante para un deportista profesional”, soltó Vilamala, remarcando una de las razones por las cuales decide estudiar psicología. Por otro lado, América acaba de renovar a una de las figuras más importantes del equipo femenil .

Getty Images Bruna Vilamala estudia psicología además de jugar en el América

“Lo más difícil es volver a intentarlo después de fallar”, comentó Vilamala. Así hizo hincapié en que aceptar los errores y aprender de ellos es más valioso que buscar la perfección de forma constante. Según pudo comentar la jugadora española, su día a día como futbolista del América se basa en combinar entrenamientos con clases de psicología y momentos de ocio para buscar el equilibrio emocional perfecto.

TE PUEDE INTERESAR:



“Tener un psicólogo cambia tu manera de ver las cosas, de disfrutar la vida. Es parte del entrenamiento invisible, tan necesario como un fisioterapeuta o un nutricionista”, soltó Bruna. La futbolista cree que ir al psicólogo no es un signo de debilidad, sino una herramienta de fortaleza y crecimiento personal que puede ayudar a encontrar la mejor versión de uno mismo.

La razón por la que Bruna Vilamala decidió fichar por el América

Asentada en Europa y habiendo jugado para clubes como el FC Barcelona y el Brighton de Inglaterra, Bruna tomó la decisión de dejar su continente y fichar por el América. La jugadora española describe este movimiento como un cambio de vida rotundo: dejando su familia y adaptándose a un nuevo continente totalmente distinto.

“He cruzado el continente para buscar la felicidad. Para tener minutos y volver a disfrutar del futbol”, confesó la futbolista de solo 23 años de edad. Lo cierto es que Bruna volvió a encontrarle sentido al deporte tras llegar a México y, a pesar de las adversidades, se ha adaptado de la mejor manera a su nuevo estilo de vida fuera de Europa.