¿Cuánto paga el casino si México elimina a Argentina en el Mundial Sub-20?

El esperado choque de cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile entre México y Argentina promete ser un duelo electrizante, con un boleto a las semifinales en juego. Ambas selecciones llegan invictas tras cuatro partidos, pero las casas de apuestas inclinan la balanza a favor de los sudamericanos, basándose en su desempeño arrollador y las probabilidades estadísticas.

Argentina, dirigida por un sólido planteamiento táctico, ha demostrado su poderío con cuatro victorias al hilo: Cuba, Australia, Italia y una contundente goleada a Nigeria en octavos de final.

Esto dicen los casinos

Según los momios, los albicelestes son favoritos para ganar en los 90 minutos con un 49% de probabilidades, ofreciendo un momio de +108. Esto significa que una apuesta de mil pesos por el triunfo argentino pagaría 2083 pesos. Por su parte, México, liderado por Eduardo Arce y Gil Mora, cuenta con un 23% de probabilidad de victoria en el tiempo regular, con un momio de +240, lo que implica que una apuesta de mil pesos generaría 3400 pesos en caso de un triunfo azteca. El empate, con un 28% de probabilidad, también es una opción atractiva para los apostadores.

Si el partido se extiende a tiempos extra o penales, las apuestas por el pase a semifinales favorecen a Argentina, pero México tiene un momio competitivo de +128, donde mil pesos apostados pagarían 2285 si los aztecas avanzan por cualquier vía. México ha mostrado solidez, con empates ante Brasil y España, además de victorias contra Marruecos y Chile, lo que los convierte en un rival de cuidado pese a no ser favoritos.

El gran partido de la jornada

El ganador de este duelo enfrentará al vencedor del cruce entre España y Colombia, donde los europeos parten con un 43% de probabilidad de triunfo, un 32% para el empate y un 25% para los sudamericanos. Con ambos equipos en gran momento, el México vs. Argentina promete ser un espectáculo muy emocionante.

