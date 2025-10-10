deportes
¿Cuánto paga el casino si México elimina a Argentina en el Mundial Sub-20?

El esperado choque de cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile entre México y Argentina promete ser un duelo electrizante, con un boleto a las semifinales

México derrota a Chile Mundial Sub 20
MEXSPORT
Hugo Camberos celebrates his goal 0-3 of Mexico during FIFA U-20 Mens World Cup Chile 2025 match between Chile and Mexico (Mexican National Team) as part Round of 16 at Elias Figueroa Brander Stadium, on October 07, 2025 in Valparaiso, Chile.
El esperado choque de cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile entre México y Argentina promete ser un duelo electrizante, con un boleto a las semifinales en juego. Ambas selecciones llegan invictas tras cuatro partidos, pero las casas de apuestas inclinan la balanza a favor de los sudamericanos, basándose en su desempeño arrollador y las probabilidades estadísticas.

Argentina, dirigida por un sólido planteamiento táctico, ha demostrado su poderío con cuatro victorias al hilo: Cuba, Australia, Italia y una contundente goleada a Nigeria en octavos de final.

Esto dicen los casinos

Según los momios, los albicelestes son favoritos para ganar en los 90 minutos con un 49% de probabilidades, ofreciendo un momio de +108. Esto significa que una apuesta de mil pesos por el triunfo argentino pagaría 2083 pesos. Por su parte, México, liderado por Eduardo Arce y Gil Mora, cuenta con un 23% de probabilidad de victoria en el tiempo regular, con un momio de +240, lo que implica que una apuesta de mil pesos generaría 3400 pesos en caso de un triunfo azteca. El empate, con un 28% de probabilidad, también es una opción atractiva para los apostadores.

Si el partido se extiende a tiempos extra o penales, las apuestas por el pase a semifinales favorecen a Argentina, pero México tiene un momio competitivo de +128, donde mil pesos apostados pagarían 2285 si los aztecas avanzan por cualquier vía. México ha mostrado solidez, con empates ante Brasil y España, además de victorias contra Marruecos y Chile, lo que los convierte en un rival de cuidado pese a no ser favoritos.

El gran partido de la jornada

El ganador de este duelo enfrentará al vencedor del cruce entre España y Colombia, donde los europeos parten con un 43% de probabilidad de triunfo, un 32% para el empate y un 25% para los sudamericanos. Con ambos equipos en gran momento, el México vs. Argentina promete ser un espectáculo muy emocionante.

Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes

