¡METE MANO! La probable alineación de Pumas ante el Toluca

Pumas recibe a Toluca en esta fecha 4 de la Liga BBVA MX. El cuadro felino no contará con Gustavo Lema en el banquillo, esto debido a que el estratega argentino fue expulsado en el encuentro ante Atlas tras discutir con Gonzalo Pineda.

Te puede interesar: El tenso regreso del ‘Turco’ Mohamed al Estadio de Pumas

Los felinos han tenido un arranque irregular, es por esto que deberán vencer a los Diablos Rojos para despejar las dudas. Para este encuentro esta sería la probable alineación: Alex Padilla, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Lisandro Magallán, Robert Ergas, Rubén Duarte, José Caicedo, Piero Quispe, Adalberto Carrasquilla, Ignacio Pussetto y Memo Martínez.

Anselmi vs Cruz Azul: ¿Quién dice la verdad? | La Mesa Protagonistas

Gustavo Lema haría un cambio bajo los tres palos

Todo parece indicar que será el debut de Alex Padilla, refuerzo que llegó proveniente del Athletic Club de España. Hasta el momento había sido Pablo Lara el dueño del arco felino.

“Mucho apoyo, un poco más serio. Me dijeron que tenía todo para demostrar, que mi trabajo es el que me había puesto donde estaba. Me dijeron que lo hiciera serio y como lo sé hacer. Ya después, del partido me felicitaron, me dieron mucho apoyo y me dijeron muchas felicidades, que lo merecía. Los compañeros y el entrenador estaban cuidándome de que no hiciera cosas fuera de la cancha”, dijo Lara tras sus actuaciones con los felinos.

El joven canterano, la sorpresa en Pumas

Pablo ha sido la enorme sorpresa en el arranque de este torneo para Pumas, un jugador que ha mostrado gran carácter ante esta tremenda oportunidad.



“Son sentimientos muy diferentes, pero el sueño de todos es debutar en Primera División y siendo canterano en CU es muy bonito. Me da mucho gusto, mucha felicidad que la afición esté ahí apoyando. Gracias a Dios se dio un buen partido y la afición pudo ver cómo jugué", sentenció el joven canterano.

Gustavo Lema deberá decidir cuál de los dos porteros se encuentra mejor físicamente para afrontar la mayor parte de los duelos que se vienen en la Liga MX, así como los que estará disputando Pumas en los campeonatos internacionales.

Te puede interesar: OFICIAL: Este número usará Mateusz Bogusz con el Cruz Azul en el Clausura 2025