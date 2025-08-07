Esta es la estrella de la MLS que Toluca quería a gritos, pero otro equipo se los arrebató

El mercado de fichajes sigue dando mucho de qué hablar y el Toluca, actual campeón de la Liga BBVA MX, no se quiere quedar atrás y, por lo mismo, buscó los servicios de Luciano Acosta, quien hasta hace unos días pertenecía al Dallas de la MLS y que ahora jugaría para el Fluminense. Al parecer no es el único jugador que se le va a Brasil, pues se rumora que Marcel Ruiz está muy cerca del Palmeiras por una cifra histórica.

Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos, tenía en mente los refuerzos de Luciano Acosta y de Jorge Sánchez para el Apertura 2025, pues el argentino es un delantero multifuncional y que se desempeña muy bien como 10, recordando que ya conoce el futbol mexicano, pues militó con el Atlas del 2020 al 2021.

Toluca FC Toluca es el equipo de la Liga BBVA MX que más probabilidad tiene de ganar la Leagues Cup 2025

Por su parte, con el defensa aún no se le cierran las puertas y las negociaciones siguen con el Cruz Azul para saber si se pueden hacer de sus servicios, pero recientemente en La Máquina también está teniendo problemas en ficha y en algunas salidas de futbolistas.

Luciano Acosto y un paso fugaz por la Liga MX

El surgido de las fuerzas básicas de Boca Juniors ha militado en equipos como Estudiantes de la Plata, DC United, FC Cincinnati y el actual FC Dallas, pero también tuvo un paso fugaz por la Liga BBVA MX cuando jugó para el Atlas en 2020 y 2021, en 33 partidos solamente pudo hacer tres goles y poner dos asistencias, lo que provocó que el club rojinegro le buscara acomodo en otra institución y al final terminó regresando a la MLS.

Después de algunos buenos torneos en la liga de Estados Unidos, Acosto comenzó a llamar la atención de varios equipos del continente y Antonio Mohamed ya lo había volteado a ver, pero reportes de medios brasileños aseguran que el Fluminense pagó 5 millones de dólares por sus servicios y, aunque aún no hay nada oficial, ya lo dan como un hecho. Es decir, Toluca se lo perderá.