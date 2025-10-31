La estrella que está a punto de PERDERSE el Mundial 2026

Faltan poco más de 220 días para el Mundial 2026 y una de las más grandes estrellas del futbol europeo podría no disputar la Copa del Mundo debido a una lesión muscular que lo obligó a pasar por los quirófanos.

Kevin De Bruyne podría perderse el Mundial 2026

De acuerdo con información del diario británico The Sun, Kevin De Bruyne podría perderse la oportunidad de disputar la Copa del Mundo ante el riesgo de haber sufrido una rotura de muslo de alto grado que ya le significó una operación.

De Bruyne se lesionó el pasado sábado 25 de octubre al ejecutar un penal para su equipo, el Napoli, en contra del Inter de Milan. El disparo terminó al fondo de las redes, pero el belga no pudo festejar su anotación y de inmediato fue atendido por las asistencias médicas que lo retiraron del campo cerca del minuto 35.

Por ahora, De Bruyne se recupera de la cirugía en el bíceps femoral del muslo derecho a la que fue sometido con éxito este miércoles 29 de octubre en Amberes, Bélgica, y no hay un tiempo estimado de recuperación.

El temor de perderse el Mundial radica en que no es la primera vez que el mediocampista se lesiona ese mismo músculo, luego de que en el 2023 estuviera de baja durante 120 días.

Bélgica es primero en su grupo rumbo al Mundial

A la Selección de Bélgica solo le faltan dos partidos en la Eliminatoria Mundialista y actualmente son primeros en en el Grupo J con 14 puntos, apenas uno de diferencia respecto a Macedonia, su más cercano rival, por lo que todo parece indicar que estará en el Mundial 2026.

Kevin De Bruyne ha sido una pieza clave para el éxito belga ya que ha marcado seis tantos y contribuido con una asistencia para que la Selección de Bélgica mantenga el invicto en la Eliminatoria.

