¿Miedo a Francia? La viral reacción de los jugadores de Portugal al gol francés vs Bélgica | Euro 2024

La Selección de Francia ganó este lunes 1 de julio por la mínima diferencia sobre su similar de Bélgica en un deslucido duelo que fue resuelto con un autogol de Jan Vertonghen tras un disparo de Randal Kolo Muani, pero al parecer a Portugal no le encantó la clasificación francesa.

Y es que en las pantallas del Deutsche Bank Park de Frankfurt, donde se desarrolló el choque entre portugueses y eslovenos, se transmitió parte del juego de Francia y los jugadores lusitanos pudieron observar el momento en el que el disparo de Kolo Muani se incrustaba en el fondo de las redes belgas.

Los jugadores de Portugal se encontraban reconociendo la cancha del Estadio de Frankfurt en el momento en el que Francia le marcaba gol a Bélgica y su reacción ante la anotación quedó evidenciada por las cámaras que ya estaba filmando cada detalle de la previa del compromiso.

Una muestra de molestia por la anotación fue evidente en jugadores como Joao Félix, ya que en caso de avanzar a los Cuartos de Final de la Eurocopa seria el rival al que se enfrentarán, pero al parecer el conjunto galo no es muy de su agrado.

Cabe recordar que Francia y Portugal se enfrentaron en la Final de la edición 2016 en tierras francesas que se terminaron llevando los lusitanos y cuatro años más tarde volvieron a verse las caras en Eurocopa durante la Fase de Grupos que terminó con empate a dos goles.

This is the moment Portugal watched as France scored their winner against Belgium 😬

A Seleção will meet Les Bleus IF they get past Slovenia.

Watch 📲 https://t.co/g6g3HyJPyR #EURO2024 #OptusSport pic.twitter.com/SKO0VGJd7W

— Optus Sport (@OptusSport) July 1, 2024