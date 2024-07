ÚLTIMA HORA: Harry Kane fuera de la Euro 2024

La Selección de Inglaterra ha perdido a uno de sus mejores jugadores. Su capitán Harry Kane salió de cambio al minuto 108 dejando su lugar a Ivan Toney durante los Cuartos de Final de la Euro 2024 entre el conjunto inglés y su similar de Suiza.

El delantero del Bayern Múnich no pudo continuar el encuentro y tuvo que ser sustituido antes de la definición por penales luego de haber sufrido un choque con Manuel Akanji que lo sacó de la cancha y lo hizo chocar con su director técnico Gareth Southgate.

Después de ese momento, Harry Kane no pudo continuar con normalidad y mostró evidentes molestias para caminar e incluso se tiró al césped antes de abandonar la cancha.

Te puede interesar: VIDEO: El berrinche de Bellingham al ser sustituido... ¡y no salió de cambio!



Uno de los hombres más confiables de Inglaterra desde los 11 pasos no pudo ser considerado para la definición por penales ante Suiza.

Gareth Southgate tuvo que modificar su planteamiento y retirar del campo a Harry Kane ante las molestias sufridas en los tiempos extras del compromiso entre ingleses y suizos.

El capitán de Inglaterra había tenido una destacada participación en la Eurocopa al marcar un gol en el empate ante Dinamarca en la Fase de Grupos y el tanto que les dio el pase a los Cuartos de Final tras vencer a Eslovaquia en los Tiempos Extras.

Harry Kane is bumped off the pitch by Manuel Akanji and collides with Gareth Southgate.

He has since been replaced by Ivan Toney... #ENGSUI | #EURO2024 pic.twitter.com/MA6xOwWV12

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 6, 2024