Cristiano Ronaldo rompe récord de la Eurocopa

México. El portugués Cristiano Ronaldo, titular esta tarde en el Puskas Arena en el partido Hungría vs Portugal, se ha convertido en el primer jugador que participa en cinco Eurocopas.



Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus de Turín, se estrenó en la edición de la Eurocopa Portugal 2004, también jugó en las siguientes: Austria/Suiza 2008, Polonia/Ucrania 2012 y Francia 2016.

CR7, exatacante del Sporting Lisboa, Manchester United y Real Madrid, campeón hace cinco años de la edición del máximo torneo de selecciones en Europa, añade una nueva en su colección de récords, que podrá seguir ampliando en la presente Eurocopa.

Cristiano Ronaldo ya era el que más partidos había disputado en las fases finales (21, 22 con este de Budapest), el máximo goleador incluyendo las rondas clasificatorias (40) y está empatado con Michel Platini con 9 en fases finales de la Eurocopa.

Ayer en conferencia de prensa, Cristiano comentó sobre su futuro, “Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Si estuviera empezando ahora, con 18 o 19, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero a los 36 años lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy (de la Juve), eso no es lo más importante ahora. Ahora estoy centrado en la Eurocopa”

Los jugadores que se quedan con cuatro ediciones son:

Lothar Matthäus (1980, 1984, 1988, 2000)

Lukas Podolski (2004, 2008, 2012, 2016)

Bastian Schweinsteiger (2004, 2008, 2012, 2016)



Peter Schmeichel (1988, 1992, 1996, 2000)

Alessandro Del Piero (1996, 2000, 2004, 2008)

Gianluigi Buffon (2004, 2008, 2012, 2016)

Edwin van der Sar (1996, 2000, 2004, 2008)

Lilian Thuram (1996, 2000, 2004, 2008)

Olof Mellberg (2000, 2004, 2008, 2012)

Zlatan Ibrahimovic (2004, 2008, 2012, 2016)

Andreas Isaksson (2004, 2008, 2012, 2016)



Kim Källström (2004, 2008, 2012, 2016)

Petr Cech (2004, 2008, 2012, 2016)

Jaroslav Plasil (2004, 2008, 2012, 2016)

Tomás Rosický (2000, 2004, 2012, 2016)

Darijo Srna (2004, 2008, 2012, 2016).

