Alemania sigue vivo en la Eurocopa, empató 2-2 con Hungría en Múnich

Hungría, la cenicienta del grupo F de la Eurocopa 2020, visitó el Allianz Arena de Alemania para enfrentar a los dirigidos por Joachim Löw; ambas selecciones aún con posibilidades de calificar a la siguente ronda. Un cabezazo de Adam Szlai sorprendió a Manuel Neuer y otro gol de Andras Schafer dificultó el panorama para el campeón del mundo en Brasil 2014.

Kai Havertz y Leon Goretzka fueron quienes respondieron por Alemania para acabar el juego empatado 2-2. El mediocampista multicampeón con el Bayern Múnich marcó al minuto 84 para mantener en pie a Joachim Löw en el banquillo de la selección, ya que acabará su proceso de entrenador, con el país cuatro veces campeón del mundo, una vez que finalice su actividad en la Eurocopa 2020; en 2006 fue nombrado como director técnico nacional.

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Alemania, con cuatro puntos en segundo lugar, será acompañada por Francia, con cinco unidades en la primera posición, a los octavos de final de la Eurocopa 2020. Ambas selecciones no serán las únicas del grupo F que estén en la siguiente ronda: Portugal, como el mejor tercer lugar del torneo, también jugará la próxima fase del certamen.

🇩🇪🆚🇭🇺 Sum up this game in one word!



⏰⚽️1⃣1⃣ Ádám Szalai

⏰⚽️6⃣6⃣ Havertz

⏰⚽️6⃣8⃣ Goretzka

⏰⚽️8⃣4⃣ Schäfer#EURO2020 pic.twitter.com/XgXGV4ewtm — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Inglaterra: el rival de Alemania en los octavos de final de la Eurocopa 2020

Los dirigidos por Joachim Löw se medirán ante Inglaterra, entrenada por Gareth Southgate, en la siguiente fase del torneo. La Selección Inglesa salió adelante en el grupo D tras vencer 1-0 a Croacia en la primera jornada, empatar sin goles contra Escocia y derrotar 0-1 a República Checa en su último encuentro. En recientes encuentros entre ambas selecciones, los alemanes ganaron dos juegos, por uno de los ingleses y un empate.

Los últimos enfrentamientos entre Inglaterra y Alemania

(Amistoso - 2017): Inglaterra 0-0 Alemania

(Amistoso - 2017): Alemania 1-0 Inglaterra

(Amistoso - 2016): Alemania 2-3 Inglaterra

(Amistoso - 2013): Inglaterra 0-1 Alemania

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Revisa el resto de partidos de los octavos de final de la Eurocopa 2020