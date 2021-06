Bélgica vs Rusia cobertura en vivo | Eurocopa 2020

La selección de futbol de Bélgica comienza su camino este sábado en la Eurocopa 2020 de la UEFA, cuando enfrente a su similar de Rusia en el Estadio Krestovsky de San Petersburgo.

Este duelo aparenta ser de trámite para Bélgica debido a que son el combinado nacional mejor rankeado en todo el mundo por parte de la FIFA; sin embargo, Roberto Martínez, entrenador del equipo belga considera que deben tener cautela, ya que en un torneo de selecciones “el primer partido siempre es el más duro” y más si se trata de la selección rusa, quienes durante el Mundial del 2018, dieron la sorpresa y accedieron hasta los cuartos de final.

La última oportunidad de la ‘Generación Dorada’:

Los ‘Diablos Rojos’ marchan como uno de los favoritos a ganar la Eurocopa 2020, ya que de la mano de Roberto Martínez han demostrado que son un equipo imponente y con futbolistas de primer nivel como Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Dries Mertens, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thibaut Courtois, entre otros.

Sin embargo, con todos esos referentes, Bélgica no ha tenido la fortuna de conseguir un campeonato a nivel internacional. De hecho, en la edición pasada de la Eurocopa, Bélgica se quedó en los cuartos de final y fueron eliminados por Gales, en un partido que dejó en claro que algunos jugadores todavía no estaban en su mejor nivel.

Te puede interesar: Christian Eriksen se desvanece, suspenden partido Dinamarca vs Finlandia

Por otro lado, la última vez que la Selección de Bélgica pudo disputar una final, fue en 1980, cuando la Euro se celebró en Italia y aquel equipo de los ‘Diablos Rojos’ perdió el título ante Alemania Federal.

Tras más de 40 años de ese partido, la ‘Generación Dorada’ de Bélgica busca en esta ocasión hacer válido ese último boleto que les queda, ya que muchos de sus referentes no tendrá otra oportunidad porque la edad podría ser su principal impedimento.

Por su parte, Rusia quiere dar otra gran presentación en un campeonato de selecciones como lo consiguió en la Copa del Mundo de la FIFA 2018, en donde Stanislav Cherchesov, logró llevar a su equipo hasta los cuartos de final, aunque algunos de sus principales futbolistas no estarán presentes como Igor Akinfeev, Sergei Ignashevich, Fedor Smolov, Alan Dzagoev, entre otros, ya que una nueva camada de jugadores rusos toca la puerta.

Te puede interesar: Julio César Rey Martínez hará su tercera defensa de título

Bajas para este encuentro:

Una de las principales bajas para este partido, será Kevin de Bruyne con la selección de Bégica, ya que sufrió una fractura de nariz en la final de la UEFA Champions League y no pudo estar al corriente con la concentración de los ‘Diablos Rojos’, por lo tanto no será parte del once inicial.

Posibles alineaciones:

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, Hazard; Lukaku.

Rusia: Shunin; Barinov, Dzhikiya, Semenov; Fernandes, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba.