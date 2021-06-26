El árbitro se dejó influenciar: Gareth Bale

El capitán de la selección de Gales, Gareth Bale, señaló, tras la derrota sufrida contra Dinamarca por 0-4 que les apea de la Eurocopa, que la eliminación en los octavos de final es "decepcionante" y lamentó la actuación del árbitro en el segundo gol encajado, en el que considera que hubo una falta previa.

"Es decepcionante. Los chicos están frustrados, están enfadados. Es comprensible", dijo tras el encuentro a la cadena británica BBC, pero no compareció en la rueda de prensa del equipo, en la que sólo estuvo el seleccionador, Rob Page.

El atacante del Real Madrid, cedido la pasada temporada al Tottenham, dijo que Gales empezó bien, pero un error en el primer gol y el segundo tanto al inicio de la segunda parte les dejaron fuera de combate.

"Empezamos muy bien los primeros 25 minutos, concedimos un gol y el partido cambió un poco. Empezamos la segunda mitad intentando jugar y desgraciadamente cometimos un error, concedimos un gol y eso mató el 'momentum' para nosotros", señaló.

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Al igual que su entrenador, el capitán de Gales protestó en el campo el segundo tanto y al salir del terreno de juego dijo que entendía que el colegiado debería de haber señalado falta sobre Kieffer Moore al principio de la jugada.

"Imagino que el árbitro se dejó influir por los seguidores aquí, pero es lo que es. No tiene sentido ponerse excusas ahora. Es decepcionante, es todo lo que puedo decir", dijo Bale saliendo del Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, donde los aficionados daneses eran clara mayoría.

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Bale evita la respuesta sobre su futuro

El jugador del Real Madrid, de 31 años, se marchó contrariado y sin contestar cuando el periodista le preguntó si el de esta noche había sido su último partido con la Selección de Gales.

EFE