Eslovaquia vs España Cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Ciudad de México, México.- ¡Partidazo en el Grupo E de la Eurocopa 2020! Eslovaquia y España chocan en un encuentro de alarido este miércoles 23 de junio. La casa de la Selección Española, el Estadio la Cartuja en Sevilla, será la sede de este cotejo en donde ambas selecciones buscarán el pase a los octavos de final en el torneo de selecciones más importante en el 'viejo continente'.



El partido iniciará a las 11 am (hora del tiempo del Centro de México) y se disputará a la misma hora que el Suecia vs Polonia.

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¿Cómo llegan los equipos al partido?

Eslovaquia marcha al momento en segunda posición del sector con 3 puntos totales, solo por detrás de los 'azules y amarillos'. En su primer encuentro, obtuvieron la victoria tras vecer 2-1 a Robert Lewandowski y compañía, mientras que en en su último partido cayeron por la mínima (1-0) ante los nórdicos.

Sin duda este torneo de verano nos ha dejado varias sorpresas, en las que destaca que los ibéricos no se hayan clasificado aún a la fase final de la 'Euro'. Los dirigidos por Luis Enrique han sufrido tanto en la cosecha de puntos como con el grito de gol. En lo que va del torneo, los españoles suman dos empates y dos puntos ; fue en el segundo encuentro de este grupo en donde Álvaro Morata logró anotar el único gol que tiene España al momento,frente a los polacos.

Busquets podría debutar en el torneo y mandó un mensaje a los críticos

El mediocampista del Futbol Club Barcelona, Sergio Busquets, podría ver sus primeros minutos en el torneo veraniego, si es que el estratega catalán decide alinearlo. En conferencia de prensa, el capitán le mandó un mensajito a todos aquellos críticos de 'La Roja'.

"La Selección está jugando bien, pese a los resultados, pese a los resultados estamos haciendo las cosas bien. Seguro que vamos a ganar, estamos convencidos. Con ayuda del público, con la ayuda de toda la gente que apoya a la Selección."