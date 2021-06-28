España pasa por encima de Croacia y se mete a cuartos de la Euro 2020

¡Se cumplieron los pronósticos! En un partidazo entre España y Croacia y correspondiente a los octavos de final de la Eurocopa 2020, La Furia supo sobreponerse a un autogol de Unai Simón para darle la vuelta a su rival y meterse a la siguiente ronda con triunfo de 5-3 en cotejo que se definió en tiempos extra.

En duelo disputado en el espectacular Parken Stadion de Copenhague, Dinamarca, La Furia dirigida por Luis Enrique, demostró carácter y calidad para darle la vuelta al marcador a un partido que les complicó por un error.

Al minuto 20 cuando España dominaba las acciones del partido y había tenido hasta el momento las mejores llegadas de cara al marco rival, sin embargo, Pedri, mediocampista del Barcelona, mandó un pase retrasado para su cancerbero Unai Simón, quien sin presión de los atacantes, levantó la cara y perdió de vista el balón, lo cual provocó que el baló le rebotara en la parte interna del pie derecho y se metiera a su propia portería, provocando que se viralizara la anotación a nivel mundial.

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Pese al increíble gol en contra, La Furia no perdió la compostura y siguió atacando a base de jugadas elaboradas y dominio territorial. Al 38’ llegó el premio, pues luego de una serie de toques a lo ‘Tiki-taka’, Pablo Sarabia la mandó a guardar tras una serie de rebotes y un rechace del cancerbero Livakovic.

Durante la parte complementaria, continuó la presión española y al 57’, César Azpilicueta igualó las acciones con cabezazo en el área chica tras un buen centro de Ferrán Torres.

Cuando Croacia estaba obligada a buscar la portería rival para obtener el empate, llegó el último clavo en el ataúd por parte de los españoles, quienes consiguieron el 3-1 por conducto de Ferrán Torres quien aprovechó un pase largo de Pau Torres.

El partido estaba por terminar cunado Mislav Orsic logró el 3-2 en el marcador luego de una serie de rebotes al 85’ para provocar que los minutos finales fueran de auténtico sufrimiento para España.

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La Furia no pudo contener los embates de los rivales y Mario Pasalic igualó las acciones al 92' con remate cruzado para mandar el partido a los tiempos extra.

Ya en la prórroga, Croacia tenía el envión anímico y comenzó asediando a España, sin embargo, pagó las consecuencias de su falta de contundencia, hecho que España aprovechó a la perfección.

Al minuto 100, Álvaro Morata puso el 4-3 con un remate espectacular de volea tras un control impecable y tan solo tres minutos después, Mikel Oyarzábal aprovechó un pase filtrado de Dani Olmo para poner el 5-3 definitivo en el electrónico y mandar a España a los cuartos de final.

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España tendría rival de lujo en cuartos

Con este resultado, España clasifica a los cuartos de final, en donde podría verse las caras ante la poderosa y favorita Francia, siempre y cuando los galos superen a Suiza en su partido de octavos.

