Francia vs Alemania cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Llego el momento de ver uno de los partidos más esperados de la jornada 1 de la Eurocopa 2020, Francia contra Alemania. Hay varios motivos; son las dos ultimas selecciones campeonas del mundo, los galos son uno de los favoritos a conquistar el título y porque será un partido clave en la suma de puntos en el grupo de la muerte, donde aparte de los germanos está Portugal y Hungría, recordemos que a la siguiente fase avanzan los primeros dos lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares.

La Francia de Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Karim Benzema y el técnico Didier Deschamps empiezan su camino de revancha; digo de revancha porque no hay que olvidarnos que en el 2016 llegaron a la Final, acariciaron el título pero Portugal se los arrebató, nuevamente son favoritos.

Te puede interesar: La increíble falla de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa 2020

En los partidos amistoso previo al inicio de este certamen vencieron con gran calidad a sus rivales; 3-0 a Bulgaria y 3-0 a Gales.



Oliver Giroud ha marcado, Dembélé también, al igual que Griezmann y Mbappé, el único que no ha podido concretar en su regreso a la selección después de 7 años ha sido Benzema, aunque esto no quiere decir que no haya hecho un buen trabajo, ya que ha asistido a sus compañeros.

Que decir del medio campo, con N’golo Kanté que es una aspiradora, un gran recuperador de balones y un gran generador de fútbol, Francia sin duda tiene todo para ser campeón de la Eurocopa.



Alemania quiere sacudirse los fantasmas

Por su parte Alemania, llega a esta cita queriéndose sacudir los fantasmas de sus últimas participaciones en competencias oficiales, como el mundial donde fueron eliminados en Fase de Grupos, en duelos amistosos empató 1-1 ante Dinamarca y goleó 7-1 a Letonia.

Joachim Low cambió mucho el once para los dos duelos, aunque ha mantenido a Thomas Muller como su referencia en el ataque, aveces acompañado por Gnabry y Havertz. Mientras que en la defensa Hummels y Ginter son el seguro que resguarda a Manuel Neuer.

Te puede interesar: Arturo Vidal quiere llegar al nido de Coapa

Joshua Kimmich ha ido adaptándose a dos posiciones como interior o su clásico lugar por la banda, mientras que Gundogan está clavado en la centro del campo.

Sin duda la jornada de hoy es una de las más esperadas por los amantes del fútbol, ya que también Cristiano Ronaldo y a Portugal hicieron su debut en el torneo enfrentando a Hungría, todos del mismo sector.