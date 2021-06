Francia y Portugal empatan 2-2 en la Eurocopa 2020

En un duelo importante para las aspiraciones de la selección de Portugal en la Eurocopa 2020, el combinado de Francia y los lusos empataron a dos tantos, culminando así en primero y tercer lugar respectivamente del grupo F.

Cristiano Ronaldo abrió el marcador al minuto 30, desde los once pasos, luego de que el colegiado español Matheu Lahoz señalara la pena máxima por una falta del portero francés Hugo Lloris; sin embargo, al 45’+2, se marcó penal ahora para los galos, el cual se encargó de convertir el atacante del Real Madrid, Karim Benzema.

Al volver de los vestidores para comenzar a jugar la segunda mitad, Benzema se hizo presente de nueva cuenta en el marcador al minuto 47, firmando la voltereta provisional con una soberbia definición a un pase desde medio campo brindado por Paul Pogba.

Portugal siguió yendo al frente para obtener el gol del empate y lo logró al 60’, de nueva cuenta por la vía del penal, la cual convirtió CR7, poniendo así el 2-2 definitivo, tanteador que los permitió acceder a los octavos de final como mejor tercer lugar de la competencia.

El idilio de Portugal con el tercer lugar en la Eurocopa

En la anterior edición de la Eurocopa, Portugal no ganó ningún partido en la ronda de grupos, empató los tres y accedió como mejor tercer lugar, camino que le fue abriendo llaves para llegar a la final contra Francia que pintaba como favorita no solo por los jugadores y el futbol desplegado, sino también por que tenían la localía de su lado; no obstante, CR7 y compañía alzaron el trofeo en aquella ocasión, hoy de nuevo califican en el tercer escalafón del sector.



Para los cuartos de final, Francia, quienes pasaron como líderes de grupo se medirán ante Suiza el domingo 27 de junio; mientras que Portugal hará lo propio el mismo día contra Bélgica.