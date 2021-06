Hungría vs Portugal cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Cristiano Ronaldo ha sido claro, ganar la Eurocopa en el 2016, no le quita la emoción a esta nueva edición, inclusive se siente igual de emocionado como si fuese la primera que disputa como en aquel 2004. Aunque el delantero de la Juventus tiene en cuenta que para seguir escribiendo su nombre con letras de oro en la selección portuguesa y en los libros de fútbol no estaría de más otra hazaña.

“El récord más bonito sería ganar la Eurocopa dos veces seguidas” - CR7

El día de hoy Cristiano y Portugal enfrentan a Hungría, en el papel es el rival menos complicado de la fase de grupos, teniendo en cuenta que en el sector F donde están ubicados los lusitanos también está Francia y Alemania, germanos y galos también hacen su debut hoy en el torneo enfrentándose.

Cristiano Ronaldo y Portugal debutan en la Euro 2020

De los 23 convocados por Fernando Santos, 10 ya fueron campeones en la edición pasada.

“Como equipo no sabemos cómo estamos. La competición dirá si somos mejores o peores. Somos diferentes al de 2016. Es un equipo más joven, con un potencial enorme”

Recordar que el lateral derecho Joao Cancelo fue baja de último momento para la selección tras dar positivo en Covid 19.

“Es una pena lo de Joao. Pero no estamos preocupados. El covid-19 es un tema que cansa a todos. Cuanto más piensas en algo, la concentración se desvía más hacia eso. No hablamos del covid-19. Seguimos todas las indicaciones y no estamos concentrados en eso, sí en los partidos”

Cristiano Ronaldo en esta justa intentará superar el récord del francés Michel Platini que tiene 9 goles en el torneo, los mismos que CR7, aunque eso si, ya es el futbolista con más partidos disputados en una Euro con un total de 21.

El próximo partido de Portugal será el sábado 19 ante Alemania y el miércoles 23 cerrará la fase de grupos ante Francia, uno de los favoritos para arrebatarles la corona. Se repetiría un duelo con la misma intensidad que la Final del 2016.