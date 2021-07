Italia vs España cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Hoy conoceremos al primer Finalista de la Eurocopa 2020, Italia y España se enfrentan en la primer Semifinal, estas dos escuadras llagan a esta instancias demostrando solidez en cada una de las zonas.

Aunque si hacemos un diagnóstico rápido podríamos decir que el país de la bota de se pone como favorito porque llega después de vencer a otra de las selecciones que tenía posibilidades de ser campeona; Bélgica. Por su parte España se tuvo que ir hasta la tanda de penaltis contra Suiza para poder concretar su pase a la antesala, aunque tenemos que destacar que los suizos no eran nada fácil pues fueron los que eliminaron a Francia.

Italia va en la búsqueda de su cuarta Final, la última vez que la jugó fue en el 2012, precisamente ante España. Esa furia roja bajo las órdenes de Vicente del Bosque era la expresión máxima del Tiki- Taka, sin ofender a nadie, Italia no fue rival para este combinado pues fueron goleados 4-0, David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres y Juan Mata sentenciaron el marcador.

Te podría interesar: ¡Por la Gran Final de la Eurocopa!

De dicho encuentro hay 4 jugadores que revivirán esta rivalidad pero ahora una instancia antes en las Semifinales, hablamos de los centrales Chiellini y Bonucci por parte de los azules y el lateral Jordi Alba y el contención Sergio Busquets en representación de la furia roja.

Nueve años después de este duelo, las opiniones sobre quién es el favorito están divididas, los de Mancini suman más de 30 partidos sin perder. Mientras que España si ha sufrido en su andar en el torneo, remontando marcadores en contra, extendiendo la serie hasta la tanda de penaltis y ha batallado de

manera descomunal para encontrar el gol, pero al final ha logrado posicionarse como una de las 4 mejores selecciones de Europa.

“Por lo que hemos visto desde el principio a ahora, Italia ha hecho el mejor fútbol, el fútbol más rápido, con posesión de balón y con un grupo fantástico. Están a su nivel máximo y van a jugar sin presión. España ya no tiene el equipazo que tenía con Xavi, Iniesta, Ramos... España es la selección que menos me ha gustado de esta Eurocopa. Siempre me ha gustado su fútbol, pero en esta Eurocopa no me está gustando. Ahora, es una semifinal y puede pasar de todo” - Alessio Tacchinardi, ex de la selección italiana y la Juventus.





Te podría interesar: Raffaella Carrá calentará el duelo Italia vs España

La Marca:

En caso de que Jordi Alba juegue hoy tal y como se espera estaría empatando la marca de Cesc Fábregas y Andrés Iniesta como jugador con más partidos disputados en la última fase de la Eurocopa con un total de 16, pues el lateral estuvo desde la edición 2012, 2016 y esta.

Alineaciones probables de Italia y España

Alineación probable de Italia con Mancini

Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne e Inmobile.

Alineación probable de España con Luis Enrique





Unai Simón, Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferrán Torres, Dani Olmo y Morata