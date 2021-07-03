El italiano Leonardo Spinazzola llora su desgracia

Roma, Italia. La selección de Italia anunció que Leonardo Spinazzola sufre una rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo, tras unos exámenes realizados en la ciudad de Roma, lo que pone fin al torneo de la Eurocopa 2020 del lateral "azzurro".

Leonardo Spinazzola se retiró en camilla entre lágrimas este viernes del partido de cuartos de final de Italia contra Bélgica donde la escuadra italiana ganará 2-1 en el Allianz Arena de Munich y este sábado viajó a Roma para someterse a unos controles en un hospital de la capital que confirmaron lo que los doctores temían desde el inicio.

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El lateral izquierdo italiano, hasta este momento el mejor de Italia y uno de los mejores jugadores de toda la Eurocopa, se operará en los siguientes días y empezará un largo proceso de rehabilitación de acuerdo con el cuerpo médico de su club, el AS Roma.

Italia enfrenta a España en semifinales de la Eurocopa



La selección italiana jugará este martes las semifinales de la Eurocopa contra su similar de España con Emerson Palmieri, campeón de la Champions League con el Chelsea, en el lateral izquierdo.

El dfensivo de la Roma recibió en las últimas horas muchos mensajes de ánimo por parte de sus compañeros, que corearon su nombre en el vuelo de regreso de Múnich a Florencia, y por el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina.

"Lo siento muchísimo por Spinazzola, porque estaba dando una gran aportación a este equipo. Le deseo lo mejor porque no solo es un gran profesional, sino también una gran persona", dijo Gravina.

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“Desafortunadamente todos sabemos cómo me fue pero nuestro sueño azul continúa y con este gran grupo nada es imposible. ¡Solo puedo decirte que volveré pronto! ¡Estoy seguro!”, escribió en su cuenta de Instagram Leonardo Spinazzola .

Po su parte la esposa de Spinazzola, Miriam Sette, le mostró su apoyo al jugador en las redes sociales escribiendo:

“Te espera otra batalla, pero ya la has pasado, eres fuerte, la vencerás con la cabeza en alto con corazón y determinación, y la sonrisa, tu magnífica sonrisa que a pesar de la vida te está poniendo un poco con demasiada frecuencia prueba difícil ... nada ni nadie te lo quitará de la cara, ¡nunca!

Con información de EFE