La razón por la cual han aumentado los autogoles en la Eurocopa 2024

Solamente 8 selecciones siguen con vida en la Eurocopa 2024 y este viernes 5 y sábado 6 de julio se jugarán los partidos de los cuartos de final.

En este torneo continental ha destacado la gran cantidad de autogoles que se han realizado que hasta el momento suman en total 9 tantos en 44 partidos que se han disputado en la fase de grupos y en octavos de final.

Los anotadores en su propia meta en esta EURO 2024

Antonio Rudiger (Alemania, contra Escocia); Maximilam Wöber (Austria, contra Francia); Robin Hranac (República Checa, contra Portugal); Klaus Gjasula (Albania, contra Croacia); Riccardo Calafiori (Italia, contra España); Samet Akaydin (Turquía, contra Portugal); Donyell Malen (Países Bajos, contra Austria); Jan Vertonghen (Bélgica, contra Francia), Robin Le Normanda (España, contra Georgia), son los jugadores que han tenido la mala fortuna de meter el balón en su propia portería.

Los 9 autogoles le han costado muy caro a las selecciones que los hicieron ya que perdieron 6 encuentros, empataron uno y solo en dos no tuvieron repercusiones, que fueron en los duelos entre Alemania vs Escocia y España vs Georgia.

Faltando siete encuentros para finalizar el torneo en el `viejo continente` se perfila para igualar la marca de mayor cantidad de autogoles que fue realizada en la Eurocopa 2020, que se jugó en el 2021 a causa de la pandemia del Covid-19.

¿Por qué han aumentado los autogoles en la EURO?

Pero cuál es la razón de que en las dos últimas ediciones de la EURO haya aumentado el registro de autogoles.

Borja de Matías, analista de futbol en Europa, señala que no existe una explicación clara detrás de esta tendencia. “En un 90% de los casos es una cuestión de azar, puede variar en función del nivel de los equipos y planteamientos tácticos”. Los goles en propia portería suelen aparecer en partidos apretados. De los nueve de esta edición, seis han tenido influencia directa en el resultado final. Competiciones como Eurocopa o Mundial tienen menos partidos que las ligas, pero son más decisivos. Esto hace que la media de goles en propia portería sea mayor en los torneos a caja o faja. Por ejemplo, en la última liga española, de los 1,005 goles marcados sólo 32 fueron en propia portería. Es decir, tan sólo un 3%.

De Matías, comentarios dados al medio ara, también analiza que “las selecciones tienen menos preparación que los clubs” y que, por tanto, “hay partidos más anárquicos y con mayor tendencia al error”. Además, el aumento de nivel de las selecciones de la clase media europea, como Eslovaquia o Suiza, hace que en las Eurocopas haya aún más duelos equilibrados.