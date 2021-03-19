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Fútbol

José Mourinho culpa a sus jugadores por eliminación del Tottenham en la Europa League

Mourinho firma otro fracaso con el Tottenham en la prestigiosa UEFA Europa League y ya tiene casi 4 años sin ganar un título como entrenador.

Jose Mourinho tiene nuevo trabajo

Escrito por: Gerardo Vargas

Llegó a ser uno de los entrenadores más dominantes del mundo y ahora todos cuestionan sus métodos en Europa. José Mourinho ha firmado uno de sus peores fracasos como entrenador luego de ser eliminado en los Octavos de Final de la Europa League. El Tottenham —su equipo— desperdició la ventaja conseguida en el juego de ida de 2-0 ante el Dinamo de Zagreb. Y los croatas, con más corazón que nómina, lograron eliminarlo con un lapidario 3-0 en la prórroga, dejando con muy poco de “especial” al técnico lusitano.

Mourinho se desploma en la Europa League
Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Dinamo Zagreb v Tottenham Hotspur - Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia - March 18, 2021 Tottenham Hotspur manager Jose Mourinho REUTERS/Antonio Bronic|REUTERS

Parecen lejanas las épocas en las que Mourinho era un técnico de vanguardia, cuando le llamaban “The Special One”. Incluso más lejana parece la Champions League que logró con el Inter de Milán en el año 2010 cuando derrotó al Bayern Múnich 2-0 en el Santiago Bernabéu de Madrid. Mourinho vive un presente totalmente distinto al otrora técnico arrogante que protagonizó grandes batallas contra el legendario Barcelona de Pep Guardiola.

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Mourinho culpó a sus jugadores de la eliminación

El entrenador portugués no parece encontrar un sitio en el futbol moderno y este miércoles pasó por uno de los episodios más bochornosos en su carrera. Mourinho echó la culpa de la eliminación a sus jugadores y no se guardó nada en la conferencia de prensa posterior al encuentro: “No parecía que estuvieran jugando un partido importante. Quizás para alguno de ellos no era importante. Para mí sí lo era".

Luego fue y se metió al vestidor del rival. Lanzó un discurso para el equipo que lo eliminó y se fue ovacionado por los futbolistas del Dinamo de Zagreb.

Esta derrota deja muy tocado al Tottenham. Lejos en la Premier League con un total de 45 puntos, los “Spurs” están 6 unidades debajo del Chelsea, club que en este momento tiene el último boleto para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League. Más arriba está el virtual campeón, el Manchester City (71 puntos), le sigue el Manchester United (57 puntos) y el Leicester City (56 unidades).

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Muy lejos de ser The Special One

Apenas hace unos meses Mourinho aceptó que ya no quería ser llamado The Special One. “Ahora me llamaría ‘The Experienced One’, me llamaría así porque tengo mucha experiencia". Aunque esta nueva faceta tampoco le está dejando títulos. De hecho Mourinho no ha sido capaz de ganar un solo campeonato para el Tottenham, club que dirige desde el año 2019.

El entrenador de 58 años, ahora repleto de canas y mucho menos polémico de lo que llegó a ser en su paso por el Real Madrid, se enfrenta a una crisis de resultados. Su último gran logro se remonta al 24 de mayo de 2017, cuando pudo conquistar la Europa League con el Manchester United.

Son casi 4 años en blanco para Mourinho, que entre su palmarés como estratega presume 2 UEFA Champions League. Una Liga Española y 3 títulos de la Premier League. Sin embargo, ahora busca encontrar la redención como técnico, distanciado del vestuario del Tottenham y con un futuro incierto con los Spurs.

El palmarés de José Mourinho

Porto | Portugal
Liga 2003
Copa 2003
Supercopa 2003
Copa de la UEFA 2003
Liga 2004
UEFA Champions League 2004

Chelsea | Inglaterra
Premier League 2005
Copa de la Liga 2005
Supercopa Inglaterra 2005
Premier League 2006
Copa de la Liga 2007
Copa 2007
Premier League 2014
Copa de la Liga 2015

Inter de Milán | Italia
Supercopa Italia 2008
Liga 2009
Copa 2010
Liga 2010
Liga de Campeones 2010

Real Madrid | España
Copa del Rey 2011
Liga 2012
Supercopa España 2012

Manchester United | Inglaterra
Comunnity Shield 2016
Football League Cup 2017
UEFA Europa League 2017

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