¿Quiénes clasificaron a cuartos de final de la Europa League?

Después de grandes partidos llenos de emociones, quedaron definidos los invitados a los cuartos de final de la UEFA Europa League, en donde destaca el pase de grandes clubes de la talla del Manchester United y el Arsenal, así como las eliminaciones de equipos favoritos como el Tottenham y el AC Milan.

También destacan la jerarquía con la que la Roma pasó sobre el Shakhtar Donestk al aplastar a los ucranianos por marcador global de 5-1 y la primera derrota de Steven Gerrard como director técnico al mando del Rangers de Escocia.

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Dos ingleses a los cuartos de final

El Manchester United obtuvo su boleto a los cuartos de final al derrotar 1-0 al AC Milan como visitante en el San Siro y con un 2-1 global, en donde el héroe fue Paul Pogba quien anotó el gol del triunfo en tierras italianas.

Por su parte, el Arsenal cayó en casa ante el Olympiacos pero en el global superó a los griegos 3-2 y se apuntó a la siguiente fase de la Europa League.

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LaLiga tendrá dos representantes

El Villarreal obtuvo su pase a cuartos de final sin despeinarse luego de derrotar por marcador global de 4-0 al Dinamo de Kiev, mientras que el Granada hizo lo propio con acumulado de 3-2 a su favor a pesar de caer 2-1 en la vuelta ante el Molde FK de Noruega.

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Roma y Ajax cumplieron con el trámite

La Roma se apuntó a cuartos de final al aplastar 5-1 en el marcador global al Shakhtar Donestk, mientras que el Ajax le pasó por encima al Young Boys de Suiza con un acumulado de 5-0 y en donde el mexicano Edson Álvarez fue de los jugadores más destacados.

Sorprenden al Tottenham y al Rangers

Sin duda el papelón de los octavos de final lo dio el Tottenham de José Mourinho, pues luego de ganar 2-0 en la ida ante el Dinamo Zagreb, parecía que la vuelta sería un trámite, sin embargo, fue goleado 3-0 y se despidió de la Europa League como una de las grandes decepciones del certamen.

Por su parte, Steven Gerrard suma su primera derrota como entrenador del Rangers de Escocia, equipo que cayó 2-0 en la vuelta y se despide con global de 3-1, además de dar una terrible imagen al tener dos expulsados durante el encuentro.

Equipos invitados a los cuartos de final

A continuación los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Europa League.

Ajax (Holanda)

Arsenal (Inglaterra)

Dinamo Zagreb (Croacia)

Granada (España)

Manchester United (Inglaterra)

Olympiacos (Grecia)

Roma (Italia)

Villarreal (España)

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