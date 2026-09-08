Eva Ferrer, médica deportiva: “Si obligas a tu hijo a hacer un deporte y a él no le gusta, nacerá una frustración”

Mientras algunos especialistas se enfocan en recomendaciones nutricionales, otros dan consejos sobre deporte y paternidad. En este caso, Eva Ferrer, médica especializada en medicina del deporte, explicó la importancia de que los niños encuentren actividades que disfruten y evitar ser obligados por los padres.

Mientras que hay hábitos para ser saludable, también hay que cuidar la salud mental tanto en la adultez como en la niñez. Para Ferrer, la actividad física puede aportar beneficios en el desarrollo motor, cognitivo y emocional. Sin embargo, también considera importante evitar que el deporte infantil se convierta en una obligación que termine generando frustración.

Motivos por los que no se aconseja obligar a niños a hacer deporte

La médica deportiva puso como ejemplo a los padres que quieren que sus hijos practiquen la misma disciplina que ellos. Aunque considera que esta intención puede ser comprensible, señala que el menor también debe tener la posibilidad de elegir. Para Ferrer, obligarlo a practicar un deporte que no le gusta puede terminar afectando su experiencia.

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“Si obligas a tu hijo a hacer ese deporte y a él no le gusta, nacerá una frustración y lo acabará dejando o lo hará mal”, explicó Eva Ferrer. En ese escenario, considera que los beneficios que podría aportar la actividad física pueden perderse, porque el niño terminará relacionando el ejercicio con una experiencia negativa.

La especialista también habló sobre la importancia de detectar señales de una actividad física excesiva. Entre ellas mencionó una fatiga que no desaparece con el descanso, un peor rendimiento escolar, falta de atención, malhumor y pérdida de peso.

¿Cómo motivar a mis hijos para que hagan deporte?

Para Eva Ferrer, la familia tiene un papel importante a la hora de generar hábitos relacionados con la actividad física. La médica utiliza el concepto de “familias espejo”, porque los niños pueden observar las conductas de sus padres y tomarlas como referencia en su vida cotidiana.

Por este motivo, recomienda que los adultos también se muevan y conviertan el ejercicio en una actividad habitual. Caminar, andar en bicicleta o realizar actividades físicas juntos son claves. También puede ser importante transformar las pantallas en algo bueno, como para los videojuegos de baile.

Una de las principales recomendaciones de Eva Ferrer está relacionada con permitir que los menores descubran qué actividad disfrutan. La especialista explicó que entre los 5 y los 10 años es conveniente que los niños tengan contacto con diferentes deportes.

