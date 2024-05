Ex jugador del América se compara con Karim Benzema

Se trata de su compatriota Jérémy Ménez, quien es de la misma generación que la ex figura del Real Madrid y en su momento llegó a ser catalogado como una promesa con mayores aspiraciones que el mismísimo ‘Gato’.

Así lo comentó Ménez durante una entrevista que tuvo recientemente en el podcast de Oui Hustle, en el que habló de las diferencias que llevaron a Benzema a ganar prácticamente todo en Europa.

“A Karim fue el trabajo lo que le llevó al Balón de Oro. Es el talento, claro, pero es el trabajo. Y para nosotros, eso es lo que nos faltaba. No lo hice, es porque me faltaba, es porque tal vez no quería y ya era una falta. Entonces ya ves que no hay ningún secreto, no trabajas o cuando trabajas un poco menos tus resultados bajan”, comentó.

Ménez, parte de una gloriosa camada de jugadores franceses

Cabe recordar que Jérémy fue parte una camada de jugadores franceses que nacieron en 1987 en la que también estaban Hatem Ben Arfa y Samir Nasri, quienes si bien tuvieron carreras exitosas, no contaron con los alcances que tuvo el ‘Gato’.

Algo que el ex futbolista del América explicó que se debió a la falta de profesionalismo que muchas veces demostró en sus clubes, mientras que su compatriota era todo lo contrario y luchó para convertirse en el gran referente del Real Madrid.

“Karim, él nunca se rindió, hace tres o cuatro años nos fuimos de vacaciones por tres o cuatro días. Él a las 8 o 9 de la mañana ya hacía deporte, mientras yo dormía, ya ves, ese es el ejemplo”, contó durante la entrevista.

Los grandes equipos por los que pasó el francés

Jérémy Ménez pasó por grandes equipos como Mónaco, Roma, París Saint-Germain, AC Milan, antes de arribar a las Águilas del América en el 2018, en donde sólo tuvo algunos destellos y salió por la puerta de atrás debido a diferentes indisciplinas.

El último equipo del jugador de 37 años de edad fue el SSC Bari de Italia en donde tuvo una breve etapa y se le rescindió el contrato en marzo de este año.

