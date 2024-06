Ex jugador de Tigres reveló un problema con una figura del club

Se trata de John Javier Restrepo, ex jugador colombiano que en su momento llegó como una gran contratación al conjunto regiomontano, pero que se tuvo que ir por la puerta de atrás debido a conflictos al interior del vestidor con uno de los grandes ídolos del club.

Así lo rememoró el ‘Choronta’ en el podcast del ex portero Yosgart Gutiérrez, en el que relató cómo fue su complicada relación con el ‘Divino’ durante los dos torneos en los que estuvo en la institución de 2006 a 2007.

“Llegué cuando estaba de entrenador el profe José Luis Trejo, pero en un ambiente un poco difícil, me tocó que cuando llegué estaba de capitán Walter Gaitán”, comenzó a recordar.

Así fue la interna entre Restrepo y Gaitán

Restrepo explicó que en toda su carrera nunca buscaba tener el gafete de capitán porque sentía que no se necesitaba para mostrar el liderazgo en el grupo, incluso dijo que le pasó lo mismo en su etapa en el Cruz Azul en donde llegó a un acuerdo con Óscar ‘El Conejo’ Pérez para compartir la capitanía.

“Hubo un cambio de técnico, me toca con el profesor Mario Carrillo y desde que llega me dice, ‘yo quiero que seas mi capitán’, pero le dije ‘profe, vamos para adelante, estoy para sumar, pero Walter es el que viene siendo el capitán, es reconocido acá, con mucho talento y capacidad’”, dijo.

Sin embargo, Carrillo insistió hasta que lo puso de capitán y eso detonó una mala relación con el ex futbolista argentino, combinado a que en esa etapa los Tigres no tuvieron buenos resultados.

“Traté de canalizarlo con Walter, pero en él nunca encontré el respaldo como compañero, sentía celo de su parte, la indiferencia, no quería mucho tratar conmigo, no fue un vínculo muy fuerte”, explicó.

Así culminó la gran polémica

Lo peor vendría después con otro cambio de entrenador, ya que iba a llegar Américo ‘El Tolo’ Gallego y de principio le señaló a Restrepo que entraba en planes, pero de último momento le dijeron no iban a contar con sus servicios y que se iría traspasado junto a varios compañeros a Veracruz.

“Todo pasó porque Walter Gaitán no quería que John Restrepo estuviera ahí, siempre dije que me cuesta mucho porque no soy ese tipo de persona, el actuar en contra de un compañero, por más que no le tenga cariño, se tiene un respeto por ser colega y no dices le voy a quitar el empleo”, afirmó.

El colombinao agregó que curiosamente se vieron las caras muy pronto al siguiente torneo, en un duelo de los Tigres en Veracruz, en donde se rompió por completo su relación con el ‘Divino’ Gaitán.

“Walter se acercó al camerino a buscar hablar conmigo, yo la verdad no quise hablar con él y fue de las pocas personas con las que no tuve un vínculo fuerte en el futbol, lo admiraba mucho como jugador”, concluyó.

