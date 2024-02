Exclusiva con Alexander Zverev previo a su debut en el Abierto Mexicano de Tenis 2024

Alexander Zverev llegó a Acapulco para su séptima aparición en el Abierto Mexicano de Tenis, el campeón del 2021 es uno de los grandes favoritos para volver a llevarse el trofeo en la trigésima primera edición del torneo, en donde estarán 9 de los mejores 15 tenistas en el ranking de la ATP.

“Es extremadamente triste, siempre ha sido uno de los lugares más bonitos del mundo, el más bonito del mundo, siempre nos ha dado la bienvenida a los jugadores, así que espero que podamos devolver un poco y que podamos comenzar tal vez algo genial y ayudar bien a la gente de Acapulco y devolverlo a su belleza original”, señaló Zverev en exclusiva.

El mensaje de Zverev para Acapulco

Solo 126 días después de Otis, Acapulco recibe el mejor tenis del mundo en el Abierto Mexicano, algo que tiene sorprendido al jugador alemán que más palabras quiere sumarse al pueblo de Acapulco para volver a verlo brillar.

“Para ser honesto ahora mismo ya no se trata del mensaje, ahora mismo se trata de ayuda real, se trata de acciones reales, creo que no le das a la gente un hogar que realmente no tiene un hogar ahora mismo porque lo han perdido. Creo que las acciones son más importante en este momento” agregó el sexto lugar del ranking ATP.

Acapulco celebra el Tenis

Sobre las condiciones del torneo, Zverev sabe que la afición mexicana nunca deja de alentar, a pesar de la adversidad siempre hace una fiesta para recibir el Abierto de Acapulco en donde espera con ansias levantar el trofeo para celebrar a la “mexicana”.

“Creo que la energía y el ambiente después del tercer tequila, todo el mundo está muy feliz, así que estoy deseando. Muy enérgico, muy ruidoso y lo mismo que siempre sabemos de los fans mexicanos”, añadió Zverev.

