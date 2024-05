Ya existe fecha para el debut de Chucky Lozano en la MLS

Ya existe fecha para que el jugador mexicano Hrving ‘Chucky’ Lozano llegue a la Major League Soccer (MLS), específicamente a la nueva franquicia San Diego FC, según informa la prensa estadounidense.

De acuerdo con el periodista de The Athletic y experto en MLS, Tom Bogert, señala que Chucky Lozano estaría hasta el mes de enero del 2025 en el conjunto del PSV y después se integrará al San Diego FC, luego de llegar a un acuerdo de 12 millones de dólares con el conjunto californiano.

12 millones de dólares por Chucky Lozano

“El acuerdo para que San Diego FC contrate a Chucky Lozano por alrededor de 12 millones de dólares está completamente acordado y casi cerrado. Se espera que esté firmado y completado en los próximos días. Supongo que Lozano permanecerá en el PSV hasta enero”, escribió Tom Bogert en su cuenta de X.

El futbolista mexicano tiene contrato vigente con el actual campeón de la Eredivisie que culminará hasta el 30 de junio del 2028, por lo que el San Diego FC o cualquier equipo que quiera hacerse de los servicios del Chucky tendría que pagar su cláusula de recisión.

La prensa ha mencionado que el nuevo equipo de San Diego tiene en su mira al portero azteca Guillermo Ochoa, que termina contrato con el conjunto italiano Salernitana, y a Hugo Sánchez, que sería su director técnico.

Hace unos días Chucky declaró en una entrevista que “Nunca le cierro las puertas a nadie, el futbol puede cambiar en cualquier momento, día, instante, ahorita estoy en PSV. Tengo varios años de contrato. En este momento estoy concentrado aquí.

No tengo esa información, no me ha llegado, vamos a seguir trabajando aquí, concentrado aquí y después veremos”, adjuntó el mundialista mexicano que le anotará gol a la selección de Alemania en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y le diera la victoria al conjunto dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio por 1-0.

¿Cuándo debuta el San Diego FC en la MLS?

En octubre 2023, la franquicia de San Diego FC se presentó formalmente como la franquicia número 30 de la MLS. Tendrá como casa el Snapdragon Stadium, casa del equipo de futbol americano colegial San Diego State, en Mission Valley. Su primer partido oficial sería hasta inicios de 2025 cuando comience la nueva temporada de la liga norteamericana de futbol.