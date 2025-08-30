El exjugador y canterano del Real Madrid que llegaría al Monterrey

Los Rayados de Monterrey sigue en la búsqueda de armar uno de los mejores planteles del futbol mexicano, es por eso que parece haberse decidido al dar un paso firme en el mercado de fichajes y habrían presentado una oferta formal por el delantero español Borja Mayoral. De acuerdo con fuentes cercanas al club regiomontano, la propuestas parece ascender a los 8 millones de euros más 2 millones en variables, cumpliendo así con la cláusula de rescisión del atacante, pero con un plano de pagos diferidos en tres exhibiciones a lo largo de más de un año.

Mayoral, de 28 años y canterano del Real Madrid donde gano una Champions League y un Mundial de Clubes en el 2018, sería refuerzo bomba de los de la Sultana del Norte. La directiva regia ya comienza a mantener conversaciones con su entorno, con un ofrecimiento de contrato por cuatro temporadas con una mejora económica que las que percibe actualmente en el Getafe.

Los números de Borja la última temporada

El europeo, que la temporada pasada anotó 6 goles y dio una asistencia en 27 partidos con el equipo español, buscaría un nuevo desafió tras cinco temporadas en LaLiga. Su llegada a Monterrey representaría otro salto cualitativo y en especial mediático para la plantilla dirigida por Domenec Torrent, que buscaría dar otro golpe fuerte sobre la mesa en la Liga BBVA MX con otra incorporación de alto nivel y nombre como lo es Borja.

El acuerdo podría cerrarse en los próximos días, aunque el Getafe intentará retener a su goleador hasta el final del mercado europeo. Para Rayados, esta operación marca un mensaje de ambición: no conformarse con mediocridad y aspirar a todo.

