Experto en ejercicio: 4 estrategias para ganar masa muscular

El paso del tiempo suele vincularse erróneamente con la imposibilidad de mantener un físico fuerte y tonificado. Sin embargo, mitos y profecías desalentadoras quedan atrás cuando se adoptan métodos inteligentes de entrenamiento. El experimentado preparador físico Bryan Krahn, con 53 años de edad y una sólida trayectoria en la industria, demuestra que es completamente viable continuar desarrollando masa muscular y potencia sin castigar el cuerpo en el proceso.

A través de décadas de experiencia, prueba y error, Krahn rediseñó su enfoque de entrenamiento, priorizando la longevidad articular y la eficacia por encima de los viejos hábitos de juventud. Estos pilares fundamentales permiten superar los límites de la hipertrofia en la madurez.

TE PUEDE INTERESAR:



La revolución de las máquinas y la flexibilidad en los ejercicios

El primer gran cambio en la rutina del experto consistió en incorporar de forma habitual el área de máquinas del gimnasio. Aunque los pesos libres gozan de gran popularidad para buscar una supuesta funcionalidad, los movimientos guiados mediante poleas permiten aislar el músculo de manera óptima, eliminando la tensión innecesaria sobre las articulaciones y reduciendo drásticamente el riesgo de lesiones. Las máquinas brindan la seguridad indispensable para entrenar hasta el fallo muscular real.

Asimismo, Krahn desmitifica la obligatoriedad de ciertos movimientos clásicos que pueden resultar lesivos con el paso de los años. La regla de oro es simple: ante la menor señal de molestia en codos, hombros o rodillas, se debe buscar una variante equivalente sin casarse emocionalmente con ningún ejercicio tradicional.

Potencia segura y el poder de caminar como hábito diario

Más allá del volumen muscular, conservar la capacidad de generar fuerza explosiva es vital. Para lograrlo sin someter al organismo al impacto de los saltos pliométricos, los empujes de trineo se convirtieron en un ejercicio predilecto. Esta práctica activa de manera integral el tren inferior y el tronco, simulando una aceleración segura y altamente efectiva para la condición física general.

Finalmente, el entrenamiento inteligente se complementa con una disciplina innegociable: caminar todos los días. Más allá de sumar gasto energético, las caminatas diarias aportan una valiosa desconexión mental, combaten el sedentarismo y resguardan la salud cardiovascular sin desgastar los tejidos.