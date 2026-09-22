Álvaro Puche, entrenador: “A los 60 años este ejercicio de fuerza es mejor que la caminata y el gimnasio”

Mientras hay expertos que recomiendan la caminata, Álvaro Puche hace énfasis en la importancia de incorporar ejercicios de fuerza para mantener una buena condición física después de los 60 años. En esta etapa, el organismo atraviesa cambios relacionados con la masa muscular, los huesos y el metabolismo.

Así como hay especialistas que dicen cómo verse de 20 teniendo 45 años, Puche pone el foco en otro aspecto relacionado con el paso del tiempo. El entrenador especializado en salud, fuerza y bienestar propone una rutina corta que puede realizarse en pocos minutos y que busca preservar la capacidad funcional.

¿Cuál es el ejercicio que más recomienda Álvaro Puche?

Puche señaló en declaraciones al medio Telva que, aunque tiene beneficios, como ayudar a controlar el peso, fortalecer el corazón y reducir el estrés, caminar no genera por sí solo los mismos estímulos sobre la masa muscular que un entrenamiento de fuerza.

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Su propuesta consiste en un circuito funcional que puede realizarse en aproximadamente tres o cuatro minutos. Uno de los ejercicios principales son las sentadillas en silla a máxima velocidad, con 10 repeticiones. La indicación es levantarse con máxima velocidad intencional al rozar la silla, sin utilizar las manos y manteniendo las rodillas alineadas.

El circuito también incluye 12 elevaciones de talones, ejercicio que puede hacerse de pie o sentado y distribuirse en dos sesiones semanales. La rutina continúa con 10 repeticiones por brazo de remo unilateral con banda elástica, utilizando un punto estable para anclarla.

Finalmente, Puche propone seis flexiones sobre una superficie elevada, como el mesón de la cocina. Las manos deben colocarse sobre una superficie firme y antideslizante, con una separación superior al ancho de los hombros.

Consejos y mejores frases de Álvaro Puche

La propuesta del entrenador parte de un objetivo concreto: estimular la fuerza para ayudar a mantener la capacidad funcional durante la adultez. El circuito busca trabajar diferentes movimientos mediante ejercicios sencillos y de corta duración.

Además del entrenamiento, la información señala la importancia de acompañar esta actividad con una alimentación rica en proteínas, una hidratación adecuada y suficiente descanso.

A partir de los 60 años, la pérdida gradual de masa muscular, conocida como sarcopenia, junto con otros cambios relacionados con los huesos y el metabolismo, hace que mantener una rutina de ejercicio sea relevante para la condición física. En ese contexto, Puche plantea priorizar ejercicios de fuerza dentro de una rutina breve.

