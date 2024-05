¡Salen los audios! Explican porque anularon el gol de Alexis Vega

El pasado sábado 11 de mayo del 2024, el conjunto del Toluca quedó eliminado en los Cuartos de Final ante Chivas. Las redes sociales explotaron luego de que le anularon un gol a Alexis Vega y hubo bastante polémica por la acción ya que el gol le daba el pase a los diablos.

Este domingo 12 de mayo del 2024, la comisión de árbitros publicó un video en el que explica porque se anuló el gol de Alexis Vega y los audios del VAR en el que analizan la acción los árbitros del encuentro.

Chivas salió con ventaja en la Ida de los Cuartos de Final ante Toluca

La explicación de la comisión

El gol de Alexis fue anulado por fuera de juego, en la jugada, muchos argumentaban que el podía ser válido ya que ciertas tomas dan la impresión de que quien toca el balón es el defensor de Chivas, por lo que Alexis no estaría en fuera de juego al llegarle el esférico de un rival.

En el video, explican que Alexis Vega está en fuera de lugar y que el toque del defensor no habilita al delantero ya que la regla explica que el defensor debe de tener la posibilidad de controlar el balón. Algo que no sucede en la acción del partido y por eso no habilita a Alexis Vega.

#VARLigaMX I Con este video con los audios del VAR del partido de Vuelta entre @TolucaFC 😈 y @Chivas 🐐, te explicamos la razón, basándonos en las Reglas del Juego, por la cual se anuló el gol de Toluca y se marcó fuera de lugar. pic.twitter.com/BU1HIHp36D — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 12, 2024

En los audios del VAR, se escucha que le indican a Cesar Ramos, el árbitro central del encuentro, que es fuera de lugar, por lo que debe de reanudar el partido de esa forma.

