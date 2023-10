¿Quiénes son los favoritos para ganar el Gran Premio de México?

Estamos a punto de vivir uno de los fines de semana más emocionantes del calendario deportivo, el Gran Premio de México 2023 está a la vuelta de la esquina y la fiebre del automovilismo se vive a tope en la Ciudad de México y otras latitudes del país. Aunque ya tenemos a un piloto campeón en la presente temporada, el hecho de ver a Sergio ‘Checo’ Pérez correr ante su gente en el siempre pletórico Autódromo Hermanos Rodríguez es pretexto suficiente.

Aunque a muchos pueda no gustarles, la realidad es que Max Verstappen es el mejor piloto del mundo hoy por hoy y partirá como favorito para llevarse la carrera en un territorio que no será precisamente agradable para el compañero de ‘Checo'. El tres veces campeón ha llegado tan lejos gracias a un nivel competitivo sin igual y no quitará el pie del acelerador; quiere ganar todas las carreras en que participa.

Por su parte, Pérez vivió un fin de semana sin incidentes en Austin para finalizar cuarto, un envión de confianza que le servirá de cara a una carrera sumamente emotiva. A pesar de los altibajos que ha vivido en 2023, descartarlo sería ilógico por la calidad de piloto que es y las ventajas que un Red Bull siempre proporciona sobre la competencia.

También levantan la mano Lewis Hamilton y dos pilotos españoles, el legendario Fernando Alonso de Aston Martin y Carlos Sainz de Ferrari. El último de ellos desea replicar lo hecho en Singapur y ganar su segunda carrera del año. El inglés viene con sed de revancha tras haber finalizado segundo en Austin antes de ser descalificado por un desgaste excesivo en el piso de su monoplaza.

¿Cómo llegar al Gran Premio de México?

Te recordamos que el Gran Premio de México no ofrece servicio de estacionamiento y los vecinos de la zona suelen cobrar precios excesivos por dicho servicio. La recomendación es llegar a través de las diversas opciones de transporte público o haciendo uso de las aplicaciones de servio particular de movilidad.

