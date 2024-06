Aseguran que Kylian Mbappé ya es jugador del Real Madrid

Los aficionados del Real Madrid siguen recibiendo buenas noticias luego de que el pasado sábado 1 de junio del 2024, los merengues lograron levantar su título número 15 de la Champions League luego de imponerse 2-0 ante el Borussia Dortmund en su final número 18.

El partido tuvo varias emociones, en el primer tiempo el Dortmund fue superior pero no logró concretar las jugadas de cara al arco y en la segunda mitad el equipo merengue logró mandar al fondo de las redes las jugadas que tuvo.

Este domingo 2 de junio del 2024, parece que siguen llegando buenas noticias pues aseguran que Kylian Mbappé ya tendría todo firmado con el equipo y que estarían a tan solo unos días de que lo presenten oficialmente con el club.

Fabrizio Romano dio todos los detalles a través de sus redes sociales y confesó que y a tendrían todo firmado, sellado y completado. Que el anuncio lo harían la próxima semana y que es una decisión que tomaron desde febrero.

“Kylian Mbappé al Real Madrid, ¡ALLÁ VAMOS! Cada documento ha sido firmado, sellado y completado. El Real Madrid, a punto de anunciar la próxima semana a Mbappé como nuevo fichaje tras ganar la Liga de Campeones. Mbappé tomó su decisión en febrero; ya puede ser considerado nuevo jugador de la Real”.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.

Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.

Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024