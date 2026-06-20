Fallece Claude Guillemot, cofundador de Ubisoft, tras un accidente aéreo en Francia

Una de las figuras clave en la historia de los videojuegos ha fallecido. Claude Guillemot, cofundador de la compañía francesa Ubisoft, murió a los 69 años tras verse involucrado en un accidente aéreo ocurrido cerca de la localidad de La Baule, en la costa atlántica de Francia.

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De acuerdo con la información confirmada por la propia empresa, la aeronave en la que viajaba Guillemot se estrelló durante la maniobra de aproximación al aeropuerto de La Baule. El accidente también cobró la vida de una segunda persona que se encontraba a bordo. Las autoridades francesas han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro.

Hoy nos despedimos con profunda tristeza de uno de los visionarios que ayudó a construir los diversos universos de Ubisoft y a dar forma a la trayectoria de nuestra industria de videojuegos.



Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el… pic.twitter.com/iy95HkVg99 — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) June 20, 2026

Claude Guillemot fue uno de los cinco hermanos que dieron vida a Ubisoft en 1986, compañía que con el paso de los años se transformó en uno de los mayores editores y desarrolladores de videojuegos del mundo. Bajo el sello de Ubisoft nacieron franquicias que marcaron a varias generaciones de jugadores, como Assassin's Creed, Far Cry, Rayman, Prince of Persia y Tom Clancy's Rainbow Six.

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Aunque su hermano Yves Guillemot se convirtió en la cara más visible de la empresa al desempeñarse como director ejecutivo, Claude desempeñó un papel fundamental en el crecimiento del grupo empresarial. También lideró durante años la división de hardware familiar a través de Guillemot Corporation, compañía reconocida por marcas de periféricos y accesorios para videojuegos.

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La noticia ha generado una fuerte reacción dentro de la industria, donde Claude era considerado una de las figuras que ayudaron a consolidar el desarrollo europeo de videojuegos a nivel global. Ubisoft expresó sus condolencias a familiares y seres queridos, destacando la enorme contribución del empresario al crecimiento de la compañía y al sector del entretenimiento interactivo.

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Su legado permanecerá ligado a algunas de las franquicias más exitosas de la historia reciente del gaming y al crecimiento de Ubisoft como una de las compañías más influyentes del mundo de los videojuegos.