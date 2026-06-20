La Esports World Cup 2026 París presenta increíble lineup de artista para su inauguración

Si bien una de las cosas más atractivas de los eventos deportivos son sus inauguraciones, presente de eso los magno eventos de deportes convencionales; como la fiesta grande del futbol, los deportes electrónicos se suben al podio de shows increíbles, muestra de ello, hoy la Esports Fundation confirmó la lista oficial de los artistas confirmados para el arranque de la Esports Worlds Cup 2026 desde París, Francia.

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Siendo los encargados para prender la fiesta más grande de los esports: Aya Nakamura, DJ Snake y Theodora los artistas principales de la Ceremonia de Apertura de la Esports World Cup 2026 (EWC), el 8 de julio.

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Recordemos que esta presentación será el inicio de una nueva era, pues el mundial de esports será celebrado por primera vez en tierras internacionales y no en su sede de creación que es Riad, capital y metrópolis más grande de Arabia Saudita.

“La Ceremonia de Apertura es nuestra oportunidad de darle la bienvenida al mundo a la Esports World Cup”, señaló Mike McCabe, Deputy CEO y Chief Operating Officer de la Esports Foundation. “Al llevar la EWC 2026 a París por primera vez, queríamos celebrar la ciudad a través de artistas que han ayudado a definir la música y la cultura en Francia hoy. Aya Nakamura, DJ Snake y Theodora representan cada uno algo distinto, pero juntos reflejan la creatividad y la influencia que hacen de París un lugar tan especial para albergar este evento”.

Aya Nakamura, conocida como ‘The Queen of France’, se ha convertido en una de las artistas francesas más influyentes de su generación, construyendo una audiencia global gracias a una distintiva combinación de R&B, Afrobeats, zouk y pop francés contemporáneo. Desde el éxito de Djadja hasta su aparición en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París, su música la ha consolidado como una voz definitoria de una Francia multicultural e internacionalmente conectada, y ha impulsado una conversación sobre la identidad contemporánea del país.

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DJ Snake representa el alcance cultural global de Francia. Criado en los suburbios de París, es uno de los DJs y productores más exitosos del mundo. Su carrera abarca la música electrónica, el hip-hop y el pop, con influencias que van desde el hip-hop norteamericano, la música latina y el K-pop, hasta sonidos de Medio Oriente y África, así como la cultura underground de clubes. De París a los escenarios de festivales internacionales, ha construido una base de seguidores mundial que encarna el mismo poder de conexión global que el gaming.

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Theodora, ahora conocida como ‘Miss Kitoko’, ha emergido como una de las artistas revelación de una nueva generación. Al fusionar rap, pop y música de club con el lenguaje y la estética de la cultura en línea, encarna a esta nueva ola que toma protagonismo: nativa digital, culturalmente intrépida y estrechamente conectada con comunidades definidas por el streaming y los creadores en línea.

La Esports World Cup 2026 se llevará a cabo en París, Francia, del 6 de julio al 23 de agosto, marcando la primera edición internacional de la competencia. Más de 2,000 jugadores y 200 Clubes de más de 100 países competirán en 25 torneos de 24 juegos por una bolsa de premios récord de más de 75 millones de dólares.

Los boletos para la EWC 2026, incluido el acceso a la Ceremonia de Apertura, ya están disponibles en esportsworldcup.com.