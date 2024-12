Checo Pérez: ¿Por qué son falsos los rumores sobre su salida?

Los rumores sobre la salida de Checo Pérez de Red Bull Racing se intensificaron tras el Gran Premio de Qatar. Esta vez, otro medio británico aseguró que el mexicano no continuará en el equipo tras el último Gran Premio de la temporada en Abu Dhabi. Sin embargo, en los últimos dos años, estas especulaciones, particularmente provenientes de medios británicos, no han resultado ser más que ruido sin sustento.

En Azteca Deportes hemos confirmado, gracias a fuentes cercanas al piloto, que Checo mantiene su compromiso de seguir en Red Bull para 2025, como lo establece su contrato vigente. Este panorama se fortalece con las declaraciones recientes de Christian Horner, jefe del equipo , quien ha insistido en que el mexicano tiene la última palabra sobre su futuro. Además, un paquete de patrocinadores que respaldan a Pérez ya ha sido aprobado por la escudería, lo que refuerza su posición dentro del equipo.

Te puede interesar: Max Verstappen gana en el GP de Qatar; Checo no termina

A pesar de que Red Bull es conocido por su enfoque en resultados, la temporada no ha sido fácil ni para Pérez ni para el equipo. Problemas en la confiabilidad del monoplaza, decisiones estratégicas cuestionables y diferencias de configuración entre los autos de Max Verstappen y Checo han sido factores determinantes en su rendimiento.

La checomanía esta de regreso en tierras aztecas

Red Bull y la falta de alternativas sólidas

Uno de los mayores obstáculos para una posible salida de Checo es la falta de sustitutos sólidos dentro del programa de desarrollo de Red Bull. Yuki Tsunoda y Liam Lawson, los candidatos más cercanos, no han mostrado el nivel necesario para convertirse en coequiperos de un piloto de la talla de Max Verstappen.

La historia muestra que Red Bull no toma decisiones precipitadas y suele analizar cuidadosamente cada movimiento. Si bien los rumores pueden señalar una posible salida del mexicano, es evidente que el equipo no ha tomado una decisión final.

Evelyn Hockstein/REUTERS Formula One F1 - Las Vegas Grand Prix - Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, Nevada, United States - November 21, 2024 Red Bull’s Sergio Perez and Red Bull team principal Christian Horner during practice REUTERS/Evelyn Hockstein

Te puede interesar: Red Bull sorprende con la Pole de Verstappen tras una recuperación mágica en Qatar

Checo Pérez no solo cuenta con el respaldo de su contrato y patrocinadores, sino también con la perspectiva de que que no hay una opción mejor que él para el equipo austríaco. Mientras tanto, los rumores seguirán siendo solo eso: especulaciones sin sustento que no logran tambalear la firmeza del piloto mexicano en el equipo campeón del mundo.