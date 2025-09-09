¿Quién es el famoso hombre que estuvo con ‘Checo’ Pérez en la final del US Open?

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, se convirtió en una de las celebridades que se robaron reflectores en la final del US Open entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, para definir el título del último torneo de Grand Slam del año. El tapatío, quien hace unos días fue oficializado como refuerzo de la escudería Cadillac —cuya presentación en la Fórmula 1 tendrá lugar para la siguiente temporada—, fue captado en diversas ocasiones por las cámaras de la transmisión internacional, sentado en zona preferente del Arthur Ashe Stadium.

Durante el partido, que terminó con triunfo en cuatro sets para Alcaraz, Pérez, quien asistió con su esposa, Carola Martínez, estuvo también acompañado por una figura reconocida en el ámbito de la moda: Tommy Hilfiger. Ambos fueron vistos intercambiando comentarios previo a —y durante— el desarrollo del encuentro entre los dos jóvenes tenistas que protagonizan la rivalidad emergente más importante del circuito.

La presencia conjunta llamó la atención de aficionados, que destacaron en redes sociales la cercanía entre el deportista azteca y el ícono estadounidense.

¿Quién es Tommy Hilfiger?

Nacido en 1951, en Elmira, Nueva York, es uno de los diseñadores de moda más influyentes a nivel mundial. Fundó en 1985 la marca que lleva su nombre, con la que logró posicionar un estilo que mezcla lo clásico con tendencias juveniles, de acuerdo con su propia descripción. Sus colecciones se caracterizan por integrar referencias a la cultura pop, la música y el deporte, lo que permitió que la marca alcanzara gran popularidad durante la década de los noventa y se mantuviera vigente en el mercado global.

A lo largo de su vida, Hilfiger ha trabajado con múltiples personajes de distintos ámbitos para establecer conexiones que trascienden la industria textil; ha recibido múltiples reconocimientos por su impacto en la cultura y por su labor en causas sociales, en particular, aquellas relacionadas con la inclusión y la educación. Su historia también está marcada por su capacidad de reinventarse y mantenerse vigente en un sector en constante cambio. La firma que dirige ha expandido su alcance a más de 100 países con miles de puntos de venta.

Se codea con los grandes

La presencia de ‘Checo’ Pérez junto a Hilfiger en uno de los eventos deportivos más esperados del año refleja la proyección internacional del corredor que, próximamente, volverá a estar bajo los focos por su desempeño en la máxima categoría del automovilismo.

