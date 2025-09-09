deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

¿Quién es el famoso hombre que estuvo con ‘Checo’ Pérez en la final del US Open?

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, se convirtió en una de las celebridades que se robaron reflectores en la final del US Open entre Alcaraz y Sinner

Checo Pérez sería piloto de Cadillac en la F1
Foto: @SChecoPerez
Checo Pérez sería piloto de Cadillac en la F1
Carlos Salgado
AUTOMOVILISMO
Compartir

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, se convirtió en una de las celebridades que se robaron reflectores en la final del US Open entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, para definir el título del último torneo de Grand Slam del año. El tapatío, quien hace unos días fue oficializado como refuerzo de la escudería Cadillac —cuya presentación en la Fórmula 1 tendrá lugar para la siguiente temporada—, fue captado en diversas ocasiones por las cámaras de la transmisión internacional, sentado en zona preferente del Arthur Ashe Stadium.

Te puede interesar: ¿Max Verstappen aún puede ser campeón de la F1? Estos son los GP’s que faltan en la temporada

Durante el partido, que terminó con triunfo en cuatro sets para Alcaraz, Pérez, quien asistió con su esposa, Carola Martínez, estuvo también acompañado por una figura reconocida en el ámbito de la moda: Tommy Hilfiger. Ambos fueron vistos intercambiando comentarios previo a —y durante— el desarrollo del encuentro entre los dos jóvenes tenistas que protagonizan la rivalidad emergente más importante del circuito.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

La presencia conjunta llamó la atención de aficionados, que destacaron en redes sociales la cercanía entre el deportista azteca y el ícono estadounidense.

¿Quién es Tommy Hilfiger?

Nacido en 1951, en Elmira, Nueva York, es uno de los diseñadores de moda más influyentes a nivel mundial. Fundó en 1985 la marca que lleva su nombre, con la que logró posicionar un estilo que mezcla lo clásico con tendencias juveniles, de acuerdo con su propia descripción. Sus colecciones se caracterizan por integrar referencias a la cultura pop, la música y el deporte, lo que permitió que la marca alcanzara gran popularidad durante la década de los noventa y se mantuviera vigente en el mercado global.

A lo largo de su vida, Hilfiger ha trabajado con múltiples personajes de distintos ámbitos para establecer conexiones que trascienden la industria textil; ha recibido múltiples reconocimientos por su impacto en la cultura y por su labor en causas sociales, en particular, aquellas relacionadas con la inclusión y la educación. Su historia también está marcada por su capacidad de reinventarse y mantenerse vigente en un sector en constante cambio. La firma que dirige ha expandido su alcance a más de 100 países con miles de puntos de venta.

Se codea con los grandes

La presencia de ‘Checo’ Pérez junto a Hilfiger en uno de los eventos deportivos más esperados del año refleja la proyección internacional del corredor que, próximamente, volverá a estar bajo los focos por su desempeño en la máxima categoría del automovilismo.

Te puede interesar: F1: ¿Sueñas con trabajar junto a “Checo” Pérez? Cadillac abre vacantes

Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×