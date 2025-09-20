deportes
Noticias
Azteca Deportes
Internacional
Premier League
Manchester United 2-0 Chelsea: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 5 de la Premier League, HOY sábado 20 de septiembre; marcador online

Sigue todas las acciones EN VIVO del juego entre Manchester United y Chelsea en la cancha del Old Trafford. Los ‘Blues’ llegan invictos a la Jornada 5

Manchester United vs Chelsea, Premier League
Oscar Rodríguez
Premier League
El equipo AMATEUR que participará en la Copa del Mundo

Manchester United recibe a Chelsea en la Fecha 5 de la Temporada 2025/26 de la Premier League. Dirigidos por Ruben Amorim, los ‘Red Devils’ encaran el partido en casa luego de haber perdido el Derbi ante el Manchester City. Del otro lado, los ‘Blues’ marchan invictos en la presente campaña con registro de dos victorias y dos empates.

Comandados por Enzo Maresca, el Chelsea visita una cancha en la que no logra ganar en el certamen local desde la Temporada 2012/13, por lo que será una aduana complicada para la visita.

¿Se cancela? Chivas vs Toluca estaría en RIESGO por tormenta eléctrica

Manchester United (Pertenece a Premier League)
Chelsea FC (Pertenece a Premier League)
EN VIVO
