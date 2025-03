Los fracasos de Pumas en Concachampions

Los Pumas de la UNAM quiere acabar con los fantasmas del pasado en al Concachampions. Cuando se trata de este torneo en el tiempo reciente, a los felinos los merodea el fantasma del fracaso. Hay dos finales que aún retumban en la memoria de los auriazules.

Te puede interesar: ¡GRAN NOTICIA! Pumas sonríe previo a la Concachampions

La primera fue aquella contra el club Saprissa en 2005, mientras que la otra ante el equipo de Seattle Sounders en 2022, que marcó el fin de una racha de 16 años de dominio mexicano en el torneo.

Resumen: Puebla 1-3 Pumas | Jornada 11 del Clausura 2025

Juárez quiere tener a todos a disposición

Uno de los jugadores que espera tener el conjunto universitario en su mejor nivel es uno de sus recientes refuerzos, el panameño Adalberto Carrasquilla.

“Estamos felices por la manera de cómo ganamos este partido. Después de ir perdiendo, creo que dimos una mejor cara, fuimos por nuestro estilo de juego y logramos ganar el partido, que fue muy importante el día de hoy. No, es un jugador muy importante. Sabemos la calidad que tiene; fue muy importante el día de hoy porque entró con buenas sensaciones, con mucha confianza ", dijo el jugador felino previo al duelo de Concachampions.

Pumas quiere seguir de racha

Efraín espera seguir con su invicto en los Pumas de la UNAM. El orgullo azul y oro tiene dos de dos en su regreso a Cantera.

“Me parece que todo esto de los jugadores, no he hecho nada, no he trabajado, trabajando un poquito, la realidad es que trato de darles lo mejor, esos son ellos, meramente ellos, al final entendiendo cómo veníamos en el tema de resultados, Obviamente hoy meramente de ellos, nosotros hacemos nuestra parte, tratamos de mover por fuera, tratamos de entender, tratamos de darle todas las ideas para que puedan salir a la fecha y hacerlas, pero bueno, es todos los jueves, todos los jugadores”, sentenció el DT de Pumas antes del juego ante el Alajuelense en Costa Rica.

Te puede interesar: E stos jugadores fueron campeones con América y Chivas