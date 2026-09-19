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Fútbol

Hizo historia en el Mundial 2014 y se retiró del futbol con casi 45 años de edad

La Copa Mundial de la FIFA 2014 trajo consigo uno de los mejores momentos en la historia de esta selección luego de que un jugador disputara minutos en él.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Copa Mundial de la FIFA 2014 se convirtió en uno de los torneos más importantes en la historia del futbol, al menos, desde el inicio del Siglo XXI. Y fue precisamente ahí en donde un jugador se volvió historia luego de retirarse del balompié a los casi 45 años de edad.

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En aquella edición mundialista el ganador fue la Selección de Alemania, la cual se convirtió en el primer equipo europeo en coronarse en territorio sudamericano. Sin embargo, una de las historias secundarias que más llamaron la atención tuvo como protagonista nada más y nada menos que Faryd Mondragón.

Mondragón, la estrella que se hizo leyenda en el Mundial 2014

Se trata de un guardameta colombiano que destacó como uno de los mejores en la historia de su país y que confirmó su retiro precisamente al término de la Copa Mundial de la FIFA 2014; es decir, cuando había cumplido 43 años, una edad elevada para cualquier jugador profesional.

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Su último partido oficial se dio el 24 de junio del 2014 cuando Faryd Mondragón entró de cambio cerca del minuto 85 frente a Japón en sustitución de David Ospina, lo cual generó un ambiente de dicha y emoción en territorio brasileño ante los miles de colombianos que se hicieron presentes en el país.

Faryd ingresó a la Copa Mundial de la FIFA 2014 cuando tenía 43 años con 3 días, por lo que, en ese momento, se convirtió en el jugador más longevo en la historia de disputar un partido mundialista hasta lo ocurrido en 2018, convirtiéndose en una leyenda histórica del futbol mundial.

¿Cuántos años fue profesional Faryd Mondragón?

Faryd Mondragón, jugador de la Selección de Colombia durante 51 partidos, formó una carrera de 24 años en el futbol profesional a través de distintas instituciones, entre las que destacan el Independiente de Avellaneda, el Deportivo Cali, el Philadelphia Union y el Colonia.

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