Qatar 2022 es el mundial con más africanos y asiáticos en fase final

La Copa del Mundo Qatar 2022 no deja de imponer nuevas marcas y hacer historia dentro del futbol, pero sobretodo que varias de estas se han dado de manera sorpresiva, comenzando con la derrota de Argentina a manos de Arabia Saudita en la primera jornada de la fase de grupos, a pesar de que el cuadro saudí se vería eliminado en primera ronda.

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Por primera vez en la historia, la fase de eliminación directa de un Mundial contará con dos representantes de África y dos de Asia, algo nunca antes visto en una justa mundialista y que ahora será una realidad cuando Senegal, Marruecos, Corea del Sur y Japón disputen la fase de octavos de final.

El antecedente más cercano se dio en Sudáfrica 2010 cuando se contó con tres al clasificar Corea del Sur, Japón y Ghana a octavos de final.

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El primero en lograr la hazaña fue Senegal, que por tercera ocasión en su historia llegaba a una justa mundialista, derrotando al anfitrión Catar y a Ecuador en una impresionante voltereta para quedar en segundo del Grupo A.

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Marruecos, que por segunda ocasión en la historia avanzó de fase grupos, aunque es también la segunda vez que concluye una fase de grupos como líder, en esta ocasión sector F, siendo el primero en México 1986.

En Qatar 2022, Marruecos logró pasar por encima de un fuerte oponente como lo es Bélgica y empatar con el subcampeón de Rusia 2018, Croacia, sellando el pase con una victoria frente a Canadá.

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Posteriormente, Japón haría lo suyo al derrotar inesperadamente a Alemania y a España y acceder como líder de grupo E, algo que no sucedía desde hace 20 años en el torneo de 2022.

El último en unirse a la fiesta sería Corea del Sur, que tras verse abajo en el marcador desde los primeros minutos, fue capaz de dar la vuelta para vencer a Portugal, bajo el mando del lusitano Paulo Bento, ex timonel de su país.

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