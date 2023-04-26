Fátima Herrera, la boxeadora que busca emular a Canelo Álvarez

Canelo Álvarez ha inspirado a multitudes con su trayectoria en el boxeo y la manera como emergió a mediados de la década de los dos miles. Entre los jóvenes que ha motivado, está Fátima Herrera, una boxeadora jalisciense que busca emular lo hecho por el campeón indiscutido.

Canelo Álvarez se presenta este sábado 6 de mayo en el Estadio Akron ante más de 60 mil personas, para exponer su título indiscutido de las 168 libras ante John Ryder.

Canelo tiene el deseo de compartir todo lo que ha vivido, la experiencia de una pelea y todo lo que envuelve un evento de esta naturaleza, por lo que prefirió su tierra natal a pelear en Medio Oriente o Inglaterra.

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Fátima Herrera, la peleadora que sigue el ejemplo del Canelo

Fátima Herrera comenzó su carrera a los 16 años, y tres años más tarde ya goza de algunos reconocimientos regionales y estatales. Maneja sus horarios para entrenar y no se despega de Rigoberto Álvarez, hermano de Saúl Álvarez, con quien se entrena en el gimnasio.

Fátima aprende de Rigo y sigue sus consejos para crecer en sus capacidades y llegar de a poco a la cumbre del boxeo, intentando ser igual o mejor que Canelo Álvarez, el campeón de 4 diferentes divisiones de boxeo.

¿Cuándo y dónde podrás ver la pelea de Canelo ante Ryder?

Saúl Canelo Álvarez, de 32 años, se enfrenta a John Ryder el 6 de mayo en el Estadio Akron, en duelo que podrás seguir a través de Box Azteca Siete y en una transmisión especial, por nuestras plataformas digitales.