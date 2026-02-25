FC Bravos de Juárez vs Atlas EN VIVO y GRATIS, Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Continúan las emociones del futbol mexicano! Disfruta completamente en vivo y gratis el partido FC Bravos de Juárez vs Atlas correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026, en donde los Bravos buscarán volver a la senda del triunfo tras un inicio complicado de certamen ante unos Zorros que se mantienen en puestos de Liguilla.

Recuerda que este partido podrás disfrutarlo EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

El duelo entre Bravos y Rojinegros se llevará a cabo este viernes 27 de febrero de 2026 en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México.