FC Juárez vs Xolos de Tijuana EN VIVO y GRATIS, Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Tremendo Viernes Botanero! Disfruta completamente en vivo el partido entre FC Juárez vs Xolos de Tijuana correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México este viernes 10 de abril.

El Estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez, será el escenario en donde la La Franja buscará un triunfo que lo acerque a puestos de Liguilla, mientras que los Caninos buscan retomar el camino tras su importante triunfo ante Tigres.