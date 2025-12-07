Fecha y hora del Cruz Azul vs Flamengo en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul cambia de chip inmediatamente después de la eliminación a manos de Tigres en las semifinales del Torneo Apertura 2025 . El conjunto celeste no tiene tiempo para lamentarse e hizo las maletas en Nuevo León para viajar a Qatar y enfrentarse a Flamengo en el Derbi de las Américas correspondiente a la Copa Intercontinental 2025.

La Máquina Celeste representará a la zona de la Concacaf tras ganar la Liga de Campeones frente a los Vancouver Whitecaps, mientras que, el Mengao es el actual monarca de la Copa Libertadores al derrotar por la mínima diferencia a Palmeiras gracias al tanto de cabeza por parte de Danilo. Con ello, la supremacía del continente americano está en juego y Nicolás Larcamón junto a sus pupilos buscarán dar el batacazo contra el club brasileño.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver?

Partido: Cruz Azul vs Flamengo

Fecha: Miércoles 10 de diciembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Áhmad bin Ali

Transmisión: FIFA +

Cabe destacar que, Flamengo tiene una de las plantillas más potentes de todo el continente y e so se refleja en el valor de las plantillas con la de Cruz Azul. A pesar de que la Máquina Celeste puede presumir de una fila llena de jugadores de calidad, el Mengao está en otro tipo de altura. Finalmente, Conmebol buscará la revancha ante Concacaf ya que hace poco menos de un año, los Tuzos del Pachuca derrotaron a Botafogo en el Derbi de las Américas 2024.