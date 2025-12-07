¿Cuánto cuesta ver Lionel Messi y la Selección de Argentina en el Mundial de la FIFA 2026?

El sorteo oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 definió el camino de Argentina en la fase de grupos. La selección quedó ubicada en el Grupo J, estableciendo a Dallas como su principal sede operativa, ya que ahí disputará dos de sus tres partidos. La demanda generada por la figura de Lionel Messi siendo figura en la MLS, incremento el precio por los boletos en lo que podría ser la última justa mundialista del campeón del mundo.

Argentina compartirá el sector con Argelia, Austria y Jordania, lo que implicará traslados entre Missouri y Texas para los aficionados que busquen seguir de cerca cada partido. El debut será ante Argelia el martes 16 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Posteriormente, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, escenario que repetirá como sede para el encuentro de la tercera jornada contra Jordania, programado para el sábado 27 de junio. En caso de avanzar como líder del grupo, Argentina disputaría su compromiso de 16avos de final el 3 de julio en la ciudad de Miami.

Precio de los boletos para ver a Messi en la Copa del Mundo

Los boletos adquiridos mediante la venta oficial de la FIFA tuvieron costos que oscilaron entre $60 y $220 USD (equivalentes a $1,200 a $4,500 MXN), aunque la mayoría de estas entradas ya no estan disponible. En el mercado secundario, plataformas de reventa ofrecen lugares para los partidos en Dallas desde $500 USD en zonas superiores y hasta $1,200 USD (aproximadamente $24,000 MXN) en secciones intermedias.

Quienes busquen una opción con mayor certeza pueden adquirir paquetes de viaje con agencias deportivas certificadas, que incluyen vuelos, hospedaje y entradas de categoría Hospitality, con costos que van de $7,500 a $9,000 USD por persona (entre $150,000 y $180,000 MXN) para toda la fase de grupos, con estancias aproximadas de 12 a 14 días.

La FIFA recomienda evitar la compra de boletos a través de redes sociales o plataformas no verificadas debido al incremento de intentos de fraude tras el sorteo. La alternativa más segura es esperar la apertura de la ventana oficial de reventa o recurrir a agencias con certificación Match Hospitality, que garantizan la validez de las entradas para los encuentros del Mundial 2026.

Argentina por el bicampeonato

El último bicampeón consecutivo fue Brasil, que obtuvo los títulos de Suecia 1958 y Chile 1962, desde entonces, ninguna selección ha logrado ganar dos ediciones seguidas, una tendencia conocida por algunos analistas como la “maldición del campeón”. En toda la historia solo dos selecciones han conseguido el bicampeonato consecutivo: Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962.

El caso más reciente de un equipo que se quedó cerca de repetir fue Francia, que ganó en 2018 y llegó a la final de 2022, donde cayó ante Argentina. Con este antecedente, Argentina, campeona en 2022, tendrá la oportunidad en 2026 de convertirse en la tercera selección en conseguir dos títulos consecutivos en la historia del torneo.