Ya hay fecha para el debut de Sergio Ramos con el PSG

Fue raro ver a Lionel Messi con otra playera que no fuera la del Barcelona y ahora pasará lo mismo con Sergio Ramos. Luego de superar una lesión, el defensa español por fin podría hacer su debut como jugador del París Saint Germain.

Sergio Ramos dejó atrás una etapa muy exitosa con el Real Madrid. Ganó muchos títulos y fue realmente un emblema del conjunto blanco, para después emigrar a la Ligue 1 con el PSG, en donde espera escribir otra historia gloriosa.

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El debut de Sergio Ramos con el PSG

Luego de la Fecha FIFA de octubre, en donde Francia se coronó campeón de la UEFA Nations League, el PSG se enfrentará al Angers dentro de la Jornada 10 de la Ligue 1 y es ahí donde Sergio Ramos podría debutar por fin con su nuevo equipo.

De acuerdo a información de Le Parisien, Sergio Ramos ya está recuperado totalmente de una lesión en la pantorrilla y así ya tiene el camino libre para presentarse como jugador del PSG. El defensa buscará ganarse un lugar en la central de los parisinos.

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Actualmente los titulares del PSG son Marquinhos y Presnel Kimpembe, por lo que Sergio Ramos buscará hacer dupla con cualquiera de ellos y por qué no, pensar en formar una línea de 5 que sea impasable.

El calendario del PSG

Luego de enfrentarse al Angers dentro de la Ligue 1, el PSG volverá a la Champions League para enfrentarse al Leipzig, buscando su segundo triunfo de la competencia. El primero fue frente al Manchester City, precisamente en la jornada anterior.

El PSG con Messi, Neymar y Mbappé, perdió el invicto y el paso perfecto en la Ligue 1, al caer frente al Rennes con una exhibición soberbia del guardameta del equipo, quien tiene apenas 19 años.

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